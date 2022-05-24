Нефть продолжает расти в цене: сколько стоит Brent и WTI

Рассказываем о ценах на июльские фьючерсные контракты на нефть и что влияет на рынок

Кратко об актуальных ценах на нефть в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на июльские нефтяные фьючерсы продолжают удерживать позиции. Эталонные марки никак не дешевеют, хотя потенциал для этого есть.

Редакция "Сегодня" промониторила данные на европейской бирже ICE и предлагает узнать, сколько стоит Brent и WTI.

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Цены на нефть Brent и WTI

За баррель марки Brent трейдеры готовы отдать 113,49 доллара. Такую позицию она удерживает уже несколько часов, хотя утром 24 мая стоимость снижалась до 111,7 дол. за баррель.

Цены на нефть Brent, ICE

Американскую WTI сейчас оценивают на уровне 110,14 доллара за баррель. За последние несколько часов марка чуть-чуть теряет в цене, ведь пиковым показателем было 110,8 дол. за баррель. В то же время утренняя стоимость фьючерсов была еще меньше – 108,67 дол. за баррель, что свидетельствует о колебаниях на мировом нефтяном рынке.

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Цены на нефть WTI, ICE

Что влияет на ситуацию?

Как пишет The Economic Times со ссылкой на слова директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, рецессия для крупных экономик не ожидается, но в целом возможна.

В то же время аналитик Fujitomi Securities Co Тошитака Тазава объяснил: инвесторы ожидали, что более высокие цены на нефть приведут к снижению потребления топлива в мире, поэтому и устроили распродажу. Однако возобновление спроса в Китае оказало им определенную поддержку, так что нефть Brent некоторое время будет удерживать цену на уровне 105-115 дол. за баррель.

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Китай является самым крупным в мире импортером нефти. Вскоре он планирует расширить скидки на налоговые кредиты и ввести новые инвестиционные проекты, чтобы поддержать свою экономику. С 1 июня также нормализуется жизнь в китайском коммерческом центре – Шанхае, после карантина из-за пандемии COVID-19

В Евросоюзе в ближайшее время прогнозируют внедрение эмбарго на импорт российской нефти, что оказывает существенное влияние на рынок. Не последнюю роль в формировании цен сыграло и развитие "зеленой" энергетики в мире, поскольку многие страны пытаются стать более энергонезависимыми.

Дешевая нефть для Китая

На фоне отказа западных стран от покупки российской нефти Китай наращивает активными темпами закупки черного золота из РФ.

По оценкам Vortexa Analytics, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае. Для сравнения, в первом квартале 2022 года объем составил 750 тыс. баррелей в сутки и 800 тыс. баррелей в сутки в 2021 году.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что корпорации BP, Masdar и ADNOC объединили усилия для изготовления "чистого" водорода. В то же время миллионы баррелей российской нефти застряли в море, потому что на них не могут найти покупателя.