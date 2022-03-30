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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Нефть РФ оказалась ненужной? В мире нашли способ снизить цены на черное золото

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 11:45
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Рассказываем, какие именно страны могли бы помочь решить мировой энергокризис
Какие страны помогут решить проблему с нефтью - список
Какие страны помогут решить проблему с нефтью - список / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Производители нефти в Персидском заливе могут сыграть ключевую роль в снижении волатильности цен на нефть и газ в ближайшие месяцы, если быстро увеличат добычу.

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет агентство Reuters.

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По его словам, сейчас происходит масштабная реструктуризация мирового рынка нефти и газа, в которой решающее значение будет иметь гибкость предложения стран Персидского залива.

Малпасс имел ввиду Совет сотрудничества стран Персидского залива, в который входят:

  • Бахрейн;
  • Кувейт;
  • Оман;
  • Катар;
  • Саудовская Аравия;
  • Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы уже видим, что страны Персидского залива готовы быстро инвестировать в водород и помочь всей отрасли снизить кривую затрат", – сказал президент Всемирного банка.

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Напомним, что ОАЭ и Саудовская Аравия владеют большей частью свободных мощностей в группе ОПЕК+. В эту группу входят страны-экспортеры нефти и их союзники, РФ также является представителем ОПЕК+.

После начала полномасштабной войны РФ после Украины у ОПЕК+ постоянно требуют увеличить добычу нефти, так как экспорт российской нефти ограничен санкциями.

Цены на нефть

После рекордного роста до практически 140 долларов за баррельцены на нефть резко обвалились до 109,60 долларов.

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На это напрямую повлияла ситуация в Китае, а именно то, что финансовый центр Китая в Шанхае запустил двухэтапную блокировку этого огромного города, закрыв мосты, туннели и ограничив движение по шоссе.

Таким образом Китай пытается сдержать рост заболеваемости коронавирусом, а это провоцирует новую распродажу со стороны разочарованных инвесторов.

"Сегодня" также писали, кто является главными потребителями российской нефти и рассказывали, что происходит с экспортом черного золота сейчас.

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Renault Group Renault Group
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4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
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9
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