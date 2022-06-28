Нефтяной рынок снова трясет: цены на Brent и WTI внезапно подскочили

Рассказываем о стоимости нефтяных фьючерсов и что влияет на цены

Кратко об актуальной ситуации с мировыми ценами на нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

28 июня мировые цены на нефть эталонных марок Brent и WTI снова начали резко расти.

По данным европейской биржи ICE, утром стоимость фьючерсных контрактов на Brent достигла самой низкой отметки 115,75 доллара за баррель, а за несколько часов поднялась до 116,78 долл./барр. Рост составляет в среднем 1,7%, если сравнивать с предыдущей сессией.

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Цена фьючерсов на нефть Brent 28 июня / Фото: скриншот

Стоимость фьючерсов на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также подорожала. Утром за баррель черного золота на бирже просили 110,31 доллара, а в течение дня цена подскочила до 111,05 долл./барр. В целом рост зафиксирован в пределах 1,6%.

Цена фьючерсов на нефть West Texas Intermediate 28 июня / Фото: скриншот

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Что влияет на цены?

Как сообщает Reuters, рост цен – это реакция трейдеров на изменения в Персидском заливе По прогнозам, крупные производители Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов могут не нарастить достаточные объемы добычи нефти, чтобы удовлетворить спрос после запрета на покупку ресурсов из РФ.

Власти ОАЭ заявили, что страна почти достигла максимума и продуцирует на основе своей квоты 3,16 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия, предварительно, сможет нарастить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки, хотя потенциально могла бы сбывать по 2 млн баррелей в сутки.

В то же время аналитики опасаются дополнительных проблем со снабжением из-за беспорядков в Эквадоре и Ливии. Ливийская национальная нефтяная корпорация предупредила о вероятном объявлении форс-мажора в районе залива Сирт, если добыча и отгрузка на терминалах не возобновятся.

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Шаги на мировом рынке

Власти ведущих стран обсуждают ситуацию и пути ее облегчения. В частности, лидеры G7 договариваются об установлении ограничения цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом, намерены не дать Кремлю финансировать ведение войны в Украине.

Полномасштабное вторжение в РФ после 24 февраля и введенные санкции Запада против агрессора повлекли за собой колебания на мировом рынке. Ограничение цен на российские энергоносители должно снизить доходы российских производителей от продажи нефти и газа.

Идея состоит в том, чтобы привязать финансовые услуги, страхование и перевозку нефтяных грузов к ограничению цен на российскую нефть. Если грузоотправитель или импортер хотел бы получить эти услуги, он должен будет продавать черное золото из России за установленную максимальную цену.

Эмбарго на нефть

В Евросоюзе в конце мая поддержали частичное нефтяное эмбарго против России.

Шестой пакет санкций Евросоюза против России запрещает покупать российскую морскую нефть и нефтепродукты, но временно освободили от ограничений нефтепроводы. Это даст дополнительное время для поиска альтернатив Венгрии, Словакии и Чехии.

В то же время, европейцы будут покупать больше продукции из Саудовской Аравии и ОАЭ, Африки и США, а РФ постепенно переориентирует рынок сбыта на Индию и Китай. Дополнительно усложнить жизнь российским компаниям может ограничение страхования грузов – такие санкции планируют ввести в ЕС и Великобританию.

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