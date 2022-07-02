Несмотря на напряженную ситуацию: энергетики вернули свет 55 тыс. украинцев

Аварийные бригады продолжают работать в зонах боевых действий и возобновлять электроснабжение

Бригады энергетиков работают в зонах боевых действий / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 55 тысяч семей в 47 населенных пунктах.

Об этом сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

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"За текущую неделю мы вернули свет почти 55 тысячам семей. Это 47 населённых пунктов. Однако ситуация остается стабильно напряженной", – отметил он.

По словам Сахарука, специалисты могут возобновлять электроснабжение только там, где есть относительная тишина. Бригадам нужно хотя бы пол дня без обстрелов, чтобы произвести полноценный ремонт.

Особенно сложно на Торецком направлении, которое страдает от активных обстрелов в последние дни. Энергетикам пришлось восстанавливать свет на тех же объектах по несколько раз.

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"Мы восстанавливали уже раз 5, наверное, за последние 5-6 дней. Удалось вернуть свет почти 12 тысячам семей", – подчеркнул Сахарук.

Всего за минувшие сутки восстановили свет для 14 тысяч семей в 15 населенных пунктах в сложных Торецком, Бахмутском, Покровском направлениях.

Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собрано и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

Однако даже такие ситуации не вынуждают работников покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на бешеный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.