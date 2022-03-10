Никакой нефти: итальянская энергетическая компания приостановила закупки из России

Итальянская нефтегазовая компания решила больше не покупать нефть и продукты ее переработки в России

Итальянская энергетическая компания приостановила закупки нефти из России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Facebook / Роснефть

Итальянский энергетический гигант Eni больше не будет заключать контракты на закупки нефтепродуктов из России.

Об этом заявили в компании, сообщает Reuters.

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Нефтяная компания следит за ситуацией в Украине и действует в соответствии с решениями Италии и ЕС. Речь идет прежде всего об экономических санкциях против России из-за начала войны и объявления США эмбарго на импорт российской нефти.

Международные энергетические компании также несут потери из-за санкций, поскольку импорт нефти из России составлял 30% от общего количества закупок в Европе, а газа – 40%. Однако Европейская комиссия решила снизить спрос на газ из России до конца 2022 года, а в перспективе – вообще отказаться от него.

В то же время Eni имеет заключенные долгосрочные контракты с "Газпромом" и совместный проект Blue Stream. В начале марта компания заявила о намерении продать свою долю в трубопроводе, поставляющем газ из России в Турцию.

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Бегство от России

Западные страны ежедневно с начала войны РФ против Украины ужесточают санкции против России. В частности, вслед за Украиной от энергосистемы России и Белоруссии планируют отключиться Латвия, Литва и Эстония.

На мировом рынке массово отказываются от российской нефти, которую уже считают токсичной. Ее не хотят покупать из-за кровавого имиджа продавца. Аналитики уверены, что рост цен на нефть вскоре остановится, но спрос на нее упадет.

Американский президент Джо Байден еще 8 марта призвал нанести удар по главной артерии российской экономики и наложил запрет на импорт энергоносителей из России. Эмбарго на российскую нефть объявили и в Великобритании.

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Раньше мы рассказывали, почему Европа не может внезапно отказаться от российского газа, хотя и очень хочет избавиться от этого рычага влияния.