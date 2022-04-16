Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Никому не нужна! Почему российскую нефть обходят десятой дорогой

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 09:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российскую нефть марки Urals пытаются "втюхать" фактически за бесценок, но покупателей и так нет
Российскую нефть покупать не хочет буквально никто
Российскую нефть покупать не хочет буквально никто / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После начала полномасштабной войны на территории Украины количество покупателей российской нефти со страны-агрессора начало снижаться. Для того чтобы найти новых, России приходится предлагать огромный дисконт.

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс" со ссылкой на информацию Минфина РФ.

Реклама

Да, РФ продает свою нефть марки Urals со скидкой 30 долларов за баррель. По рыночной стоимости барреля в 108,5 долларов россияне продают за 79,8 долларов.

Индия вообще договорилась о скидке в 35 долларов. Ранее скидка была менее 10 долларов. Российские нефтеперерабатывающие заводы отказываются работать с российской нефтью. Кроме того, частные европейские компании отказываются от сырья из страны-агрессора.

Цены на эталонные марки нефти

Европейские чиновники и дипломаты разрабатывают планы по эмбарго на российские нефтепродукты, являющееся наиболее противоречивой мерой наказания России за ее вторжение в Украину и шагом, "которому долго противостояла из-за больших потерь Германия".

Реклама

Учитывая это, планируют ввести именно поэтапный запрет на черное золото агрессора, что фактически даст Германии время для организации альтернативных поставок.

"Вопрос эмбарго (на российскую нефть – Ред.) будет внесен в переговоры после последнего раунда выборов во Франции 24 апреля", – цитирует европейских чиновников The New York Times.

Фактически после публикации такой информации цены на нефть начали расти. Так, если предыдущее закрытие сессии (14 апреля) нефти Brent на бирже было 108,78 долл. за баррель, то на 15 апреля 14:35 по киевскому времени стоимость черного золота подскочила к 111,23 долл. за баррель.

Реклама

Что касается нефти эталонной марки WTI, то на открытии торгов она стоила 104,09 долл. за баррель, по состоянию на 14:37 по киевскому времени цена ее достигла 106,51 долл. за баррель.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Зеленая трансформация Украины
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агрессору
Новые санкции ЕС
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять