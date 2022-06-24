Новые клиенты "Нафтогаза" рискуют потерять свои деньги – как этого избежать

Эксперт рассказал, как вернуть свои потерянные деньги на карту

Новые клиенты "Нафтогаза" столкнулись с серьезной проблемой / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

У некоторых клиентов "Нафтогаза" возникли проблемы буквально "на ровном месте". Речь идет о 8,8 млн клиентов, которые перешли под крыло компании после того, как ни один из поставщиков газа для нужд населения не смог подписать контракт с НАКом.

Об этой проблеме и ее решении рассказали в материале "КП в Украине".

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Дело в том, что многие потребители успели оплатить майские счета компаниям, которые с 1 мая уже не работали.

Изданию рассказали, что те абоненты, которые были прикреплены к облгазам, теперь, чтобы заплатить за май, должны иметь новый лицевой счет.

Проблема заключается еще и в том, что новые реквизиты нигде не подтягиваются автоматически.

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"Узнать новый счет можно либо из бумажной платежки, которая придет после 25-го, либо в чат-боте. Я вот себе и своей маме номер счета добыла, но как быть одиноким пенсионерам? Платежки приходят не везде, а с чат-ботом у них проблемы – телефоны-то кнопочные!", – рассказала озадаченная клиентка компании.

Что с этим делать?

Глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что процедура перехода от одного юрлица к другому действительно не выдерживает никакой критики и для переоформления документов понадобится не один день.

Чтобы вернуть свои деньги, которые ушли не тому поставщику, нужно пройти настоящий квест. Для начала, отправить письмо на почтовый или электронный адрес поставщика, к которому нужно прикрепить:

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фото/скан-копию подписанного заявления в свободной форме относительно проведения сверки и возврата средств на имя директора компании-поставщика, в тексте которой нужно обязательно указать номер лицевого счета. ФИО директора и прочую информацию можно узнать на сайте газовой компании;

копию квитанции об оплате;

копию паспорта;

идентификационный номер;

выписку с реквизитами карточного счета, куда нужно вернуть деньги.

Отопительный сезон 2022/2023

Власти регулярно предупреждают украинцев о том, следующая зима будет невероятно сложной и свои привычки придется изменить.

Руководитель Минрегиона Алексей Чернышев заявил, что мы должны отвыкнуть жить с открытыми окнами зимой, а температура в квартирах должна быть в пределах 18 -20 градусов, как в Европейских странах.

Сложностей добавят и повреждения инфраструктуры, из-за которых во многие дома будет сложно подать тепло или газ из-за разрушенных сетей.

"Сегодня" ранее писали, что будет с теми, кто не платит за коммуналку во время войны, и рассказывали, сколько голубого топлива Украине нужно докупить.