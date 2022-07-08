Новые возможности: Фурса об источниках инвестиций в "зеленую" энергетику Украины

Украинская энергосистема теперь едина со странами Европейского Союза, и это дает свои плюсы

Интеграция в европейскую энергосистему дала Украине новые возможности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Интеграция украинской энергосистемы в единую электросеть ЕС открывает новые возможности для инвестиций в возобновляемую энергетику.

Такое мнение выразил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

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Он напомнил, что перед присоединением к европейской ENTSO-E украинская энергетическая система была общая с российской. Это вызывало большие проблемы с "зеленой" энергетикой.

"Сейчас, когда мы присоединены к системе европейской, это дает возможности просто производить электроэнергию в Украине и продавать в Европе, где она намного дороже", – заметил Фурса.

Интеграция также открыла дополнительные возможности для инвестиций в Украину и развитие того, что раньше было проблематично сделать – возобновляемой энергетики.

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Ключевая тема

По словам Сергея Фурсы, в Европе тема перехода от ископаемого топлива к "зеленой" энергетике является ключевой. Очень важна для цивилизованных стран борьба с изменениями климата, а помочь решить проблему могут как раз альтернативные источники ресурсов.

Во время конференции в Лугано Украина представила план послевоенного восстановления страны. Он предусматривает инвестиции в размере 750 млрд долларов на 850 проектов в разных отраслях. В частности, 130 млрд долларов планируют направить на энергетику.

Украинские власти намерены увеличить мощность "зеленой" энергетики в 3 раза – до 30 ГВт к 2032 году. Это позволит стране стать одним из основных поставщиков чистой энергии в Европу и развивать инновационные проекты водородной энергетики.

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Главные планы по восстановлению

Согласно плану восстановления Украины, много важных инициатив планируют осуществить в сфере энергетики, серьезный акцент сделают на развитии "зеленой" инфраструктуры и обеспечении страны собственными ресурсами. В первую очередь имеют:

отстроить поврежденные оккупантами энергетические объекты, в частности, Кременецкую, Черниговскую и Ахтырскую ТЭЦ;

завершить нефтепровод Адамова Застава – Броды;

увеличить ядерные мощности страны (модернизация объектов, достройка новых блоков на Хмельницкой АЭС, строительство завода по производству ядерного топлива и хранение отходов).

Энергетические мощности должны расти: построят пиковые мощности на 1,5-2 ГВт и аккумуляторы на 0,7-1 ГВт. Будут развивать умные сети (smart grids). Украинские производители также должны наладить производство оборудования для ветровой энергетики – башни, трансформаторы, кабели, батареи.

Выстроят новые гидроэлектростанции мощностью 3,5 ГВт, наладят производство водорода и инфраструктуру для его транспортировки. В украинских подземных хранилищах будут храниться запасы газа как для Украины, так и для поставок в ЕС. Украина получит доступ к LNG-терминалам Польши, Греции, Хорватии, Турции, Италии, Германии.

Имеющуюся газотранспортную систему модернизируют для сокращения выбросов метана, а также наладят разработку газа из плотных пород до 4,2 млрд кубометров в год. Запасов нефти и нефтепродуктов в Украине всегда должно быть на 30 дней.

Кроме того, намерены построить новый нефтеперерабатывающий завод (до 10 млн тонн) и развивать производство биотоплива (биоэтанола, биодизеля, биометана, биомассы) из сельскохозяйственной продукции, остатков и отходов.

Разработка газа из традиционных месторождений в Украине должна достигать 10 млрд кубометров в год. В Европу будут продавать украинские энергоносители, расширят каналы поставок нефтепродуктов.

"Сегодня" ранее рассказывали, что в Украину должны зайти новые инвестиции , а также писали, сколько денег выделит ЕС на восстановление нашей страны.