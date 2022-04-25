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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Новые возможности: как Украина будет искать инвестиции после интеграции в энергосистему ЕС

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 апреля, 16:50
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Украинская энергетическая система стала частью ENTSO-E даже быстрее, чем ожидалось
Синхронизация украинской и европейской энергосистем полезна для обеих сторон
Синхронизация украинской и европейской энергосистем полезна для обеих сторон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Синхронизация украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E позволит перейти к интеграции рынков.

Как заявили в компании ДТЭК Рината Ахметова, это позволит Украине свободно торговать энергоресурсами с Европой и привлекать значительные инвестиции в украинскую энергетику.

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По словам исполнительного директора компании Дмитрия Сахарука, теперь европейская энергосистема единственная – от Португалии и Испании до Донецкой и Луганской областей. Благодаря интеграции рынков и свободной торговле ресурсами будет конкуренция и дополнительные инвестиции.

"Я уверен, что после победы Украины, благодаря интеграции в европейский рынок, мы должны увидеть значительные инвестиции в украинскую энергетику", – добавил Сахарук.

Возобновляемая энергетика

Самым перспективным для инвестиций есть украинский сектор возобновляемой энергетики. В настоящее время в Украине солнечные и ветровые электростанции имеют мощность 8,9 ГВт, из них 1 ГВт приходится на предприятия ДТЭК.

Этот сектор можно увеличить до 20 ГВт установленной мощности. Дополнительные инвестиции позволят Украине производить больше электроэнергии и продавать ее в Европу вместо российских энергоносителей.

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"Европейцам на фоне уменьшения зависимости от российской нефти, газа и угля нужна дополнительная энергия и она должна быть чистой, и мы, как Украина, можем это обеспечить", – отметил Дмитрий Сахарук.

Экспорт в Европу

С начала апреля в Польшу начали экспортировать электроэнергию из Украины. Пока это небольшие объемы, поскольку весь процесс находится в стадии тестирования.

Украина может продавать европейцам и уголь, что поможет заменить ресурсы из России. Через 5 лет на рынок ЕС можно будет сбывать и газ, который будут добывать также в Украине.

В то же время в Европе призывают украинские власти сохранить достижения реформы энергетического рынка и продолжить интеграцию в единый рынок стран ЕС. Таким образом, энергосектор Украины сможет быстрее восстановиться и преодолеть проблемы с ликвидностью. Для поддержки украинской энергетики также запустили ряд инициатив, например Фонд поддержки энергетики Украины.

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Ранее мы рассказывали, что во время войны в Украине сильно упал уровень оплаты за свет – дефицит ликвидности достигает 250 млн евро/мес.

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