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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Новый антирекорд РФ: миллионы баррелей нефти Urals застряли в море

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 13:22
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Суда с российской нефтью стоят посреди моря с огромным количеством груза
Цивилизованный мир не хочет покупать российскую нефть
Цивилизованный мир не хочет покупать российскую нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Аналитическая компания Vortexa зафиксировала почти 62 млн баррелей флагманской российской нефти Urals на кораблях посреди моря.

Как пишет Reuters, трейдеры не могут найти покупателей на такие колоссальные объемы черного золота.

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США еще в марте запретили покупать российскую нефть и нефтепродукты в ответ на развертывание войны в Украине. Другие страны избегают покупки таких грузов, поскольку боятся будущих санкций, а в ЕС планируют ввести эмбарго на нефть из РФ.

Непроданного ресурса все больше

В связи с этим, объемы нефти Urals на воде все накапливаются. Аналитики указывают, что сейчас это количество втрое больше довоенного. В мае объемы экспорта российской морской нефти снизились на 15% по сравнению с февралем – до 6,7 млн баррелей в сутки.

По словам стратега по энергетическим вопросам Клея Сейгла, цифры, указывающие на высокий экспорт нефти из России, не соответствуют действительности. Российские энергоносители продолжают скапливаться в море. Лишь часть из них, убежден эксперт, может направляться к неизвестным покупателям, а остальные – непроданный груз.

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Большинство баррелей российской сырой нефти реализуют в Азии. Крупнейшими покупателями ресурса со скидками являются Индия и Китай.

Новый козырь против Кремля

Все больше лидеров ведущих стран видят связь между войной РФ против Украины и высокой инфляцией, глобальным энергетическим, климатическим кризисом и дефицитом продовольствия. Учитывая это, в Европе планируют нанести изощренный удар по экономике агрессора.

Как рассказал федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек, в ЕС совсем скоро должно быть введено нефтяное эмбарго против России. Однако только такого ограничения недостаточно, чтобы ослабить Кремль. Странам предлагают заключать международные соглашения о ценах на нефть, чтобы предотвратить ее удорожание и соответственно обогащение РФ, которая продает энергоносители.

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Речь идет об условном мировом картеле покупателей в противоположность российскому картелю поставки черного золота. В то же время, участники Евросоюза ищут альтернативы российской нефти, в частности в Катаре. Не исключено также сочетание импортных пошлин на ресурсы из России и внедрение нефтяного эмбарго.

Ранее "Сегодня" писали, что нефтяной гигант Royal Dutch Shell решил прекратить работу над проектом "Гидан-Энерджи", который реализовали совместно с российской компанией "Газпром нефть". В то же время корпорация Shell продала всю свою сеть автозаправочных станций в России и завод в Тверской области

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