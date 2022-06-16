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Новый газовый шантаж от РФ: кому Кремль угрожает "катастрофой"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 июня, 16:54
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Рассказываем, какой российский дипломат угрожает европейской стране газовой "катастрофой"
Россия выдумала новый способ газового шантажа
Россия выдумала новый способ газового шантажа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия снова запугивает Европу отключением газа. На этот раз "катастрофу" пророчат Германии.

Об этом заявил посол РФ в ЕС Владимир Чижов, передают российские СМИ.

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Чижов заявил, что "катастрофой" для ФРН станет якобы остановка "Северного потока-1".

"Дальнейшие проблемы с ремонтом турбин могут привести к остановке "Северного потока", это будет катастрофа для Германии", – заявил дипломат.

Что произошло с "Северным потоком-1"?

Ранее российский монополист "Газпром" резко сократил подачу голубого топлива по этой трубе, сославшись на технические проблемы.

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Компания Siemens задерживает ремонтные работы на газопроводе агрессора из-за санкций, хотя на самом деле причин для такого резкого сокращения работы нет.

Кроме того, "Газпром" не использует забронированные транзитные мощности через украинскую ГТС.

Уже оплаченные мощности на точке входа "Суджа" составляют 77,2 млн куб. м газа в сутки, а РФ качает не больше 42 млн. куб. м в сутки.

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Сейчас украинская компания выставила на аукцион дополнительные 15 млн кубометров в сутки по точке соединения "Суджа" и в сочетании с обычными мощностями это может полностью компенсировать уменьшение объемов транзита через "Северный поток-1".

По словам главы Оператора ГТС Украины Сергея Макогона, монополист прибегает к очередному политическому давлению на ЕС, где оружием выступает газ.

"Сегодня" ранее писали, зачем "Газпром" переносит штаб квартиру в Турцию, и рассказывали, почему над компанией навис серьезный кризис.

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