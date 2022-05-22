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Новый газовый скандал? Россия не заплатила за транзит голубого топлива "Нафтогазу"

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 мая, 13:00
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Рассказываем, как Россия продолжает шантажировать Украину и мир
Витренко намекнул о возможных судебных разбирательствах между "Газпромом" и "Нафтогазом"
Витренко намекнул о возможных судебных разбирательствах между "Газпромом" и "Нафтогазом" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская газовая компания "Газпром" все еще не заплатила украинскому "Нафтогазу" за транзит голубого топлива в Европу в следующем месяце. Это требование было прописано в контракте от 2019 года.

Об этом рассказал в эфире Sky News глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, украинская газотранспортная компания готова судиться.

"Мы еще не получили деньги за месяц. Так что, похоже, у нас будет новый арбитраж между "Газпромом" и "Нафтогазом", — сказал Витренко.

Он также отметил, что сокращение транзита газа через Украину — вина не Украины, а РФ.

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"Это не мы остановили транзит. Очевидно, они играют в эти игры потому, что примерно в то же время они прекратили поставки в Польшу. Раньше они хотели, чтобы Польша и Болгария платили в рублях, хотя это противоречит правилам", — добавил он.

Почему "Газпром" должен платить

По словам Юрия Витренко, российский "Газпром" должен платить "Нафтогазу" за транзит газа, поскольку в транзитном контракте между компаниями есть положение "качай или плати". Поэтому российская сторона может даже не закачивать голубое топливо в украинские газопроводы, но платить все равно нужно.

Существует высокая вероятность того, что "Нафтогаз" обратится в арбитраж, чтобы заставить заплатить российскую сторону.

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Ранее мы рассказывали, как Украина обогащается за счет Европы, и писали, кто еще собирается отказаться от российского газа.

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