Новый игрок на рынке: Украина будет производить зеленый водород вместе с Германией

Украина договорилась с одной из крупнейших мировых компаний в сфере "зеленой" энергетики

Украина будет производить "зеленый" водород с крупнейшей компанией / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина подписала Меморандум о взаимопонимании с немецкой транснациональной компанией MAN Energy Solutions и ANDRYTZ HYDRO, который предусматривает производство "зеленого" водорода.

Об этом сообщает компания "Укргидроэнерго", которая и подписала соглашение.

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По ее данным, самым перспективным проектом в этом меморандуме является "Внедрение современных технологий производства "зеленого" водорода".

Он предусматривает производство этого "зеленого" топлива и на украинских мощностях, а также направлен на повышение устойчивости и независимости энергетической системы.

"Украина имеет значительный потенциал в этом направлении и может стать ярким игроком на рынке", – заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Гармс.

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По словам гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, этот проект особенно важен во время военного и энергетического террора со стороны России.

"Подписание Меморандума даст старт глобальным процессам, которые помогут в перспективе создать в нашем государстве водородный хаб. С его появлением Украина сможет достичь реальной энергетической независимости и стать мощным производителем стратегического энергоносителя для глобального рынка", – отметил он.

Экспорт "зеленой" энергии

Ранее руководитель ГП "Гарантированный покупатель" Андрей Пилипенко заявил, что Украина может стать экспортером чистой электроэнергии в Европу.

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Сколько мы сможем поставлять, сложно сказать однозначно, но эту идею нужно точно развивать, поскольку она работает на будущее.

Пилипенко считает, что ЕС будет крайне заинтересован в украинской "зеленой" электроэнергии и этот вопрос будет обсуждаться на переговорах.

"Сегодня" также писали о солнечных батареях, которые могут работать даже ночью, и рассказывали, как Украина может заменить российскую нефть.