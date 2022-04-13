Нужны миллиардные инвестиции: какие "зеленые" перспективы скрывает в себе Украина

Вместе с экспертом рассказываем, какие перспективы есть у украинской газотранспортной системы

Как Украина может стать водородным хабом Европы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Европе эксперты высказали мысль о том, что газотранспортную систему ЕС можно будет использовать для поставок зеленых энергоносителей, например – водорода.

В отчете консорциума Ready4H2, который объединяет газораспределительные компании из 16 стран ЕС, именно газораспределительным сетям принадлежит ключевая роль в развитии зеленого водорода.

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Похожую мысль можно услышать и от украинских политиков. "Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, может ли наша ГТС быть полезной для перехода на возобновляемые виды энергии.

По словам экономиста Алексея Куща, эту идею можно рассматривать как некий глобальный проект.

"У нас есть атомная генерация, мы можем построить еще два-три новых энергоблока. То есть Украина может сделать ставку на то, чтобы превратится в зеленый энергетический хаб для Европы", – говорит эксперт.

Также у Украины есть потенциал в производстве зеленого водорода, но технический вопрос остается, потому что в чистом виде транспортировать это топливо по ГТС нельзя, необходимо только смешивать с газом.

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Соответственно, необходимо будет увеличить добычу газа, чтобы голубого топлива хватало для этой смеси.

Однако газотранспортная система требует модернизации, чтобы работать с вышеуказанными возможностями.

"Мы можем стать одним из крупнейших поставщиков водорода в Европу, но эта программа требует десятков миллиардов долларов и серьезных инфраструктурных инвестиций. В нынешнем виде нашу ГТС нельзя для этого использовать, только после серьезной модернизации", – отметил экономист.

План зеленого перехода

Из-за начала полномасштабной войны России против Украины Европа вынуждены пересмотреть свой план по переходу на зеленые энергоносители в сторону ускорения.

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Теперь европейские страны хотят побыстрее отказаться от кровавого газа агрессора и перейти на другие поставки.

Именно это и подтолкнет зеленый переход, Глава ЕС по вопросам климата и руководитель работы Комиссии над Зеленым соглашением Франс Тиммерманс считает, что сделать это необходимо с молниеносной скоростью.

"Сегодня" также писали, когда Европа планирует отказаться от российского газа, и рассказывали, зачем на украинские объекты ГТС устанавливают солнечные панели.