Обеспечили светом почти 60 тыс. семей: энергетики продолжают работу в Донецкой области

Вооруженные силы Украины сдерживают давление российских оккупантов, а энергетики ремонтируют инфраструктуру

Энергетики продолжают ремонты в Донецкой области / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За неделю, с 16 по 22 мая, инженеры ДТЭК вернули электроснабжение 58 107 семьям в Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, энергетики ремонтируют поврежденные в результате обстрелов сети.

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"В некоторых населенных пунктах из-за регулярных обстрелов энергетики ремонтировали сети 5 и более раз", – отметили в ДТЭК.

Монтерам удалось обеспечить светом потребителей в 73 городах и селах Донецкой области, хотя ремонты проводятся с риском для жизни.

Другие области

Кроме этого, в течение недели энергетики вернули электроснабжение более 2000 семей в Одесской области. Снова со светом 600 семей в Днепропетровской области, которые были без тока из-за вражеских обстрелов.

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18 мая специалисты ДТЭК завершили ремонтные работы в Киевской области. Работы удалось выполнить за 45 дней вместо ожидаемых 60 суток.

"Это критически важно для восстановления нормальной жизни в области", – подчеркнули в ДТЭК.

Электроэнергию высоковольтными и распределительными сетями компании подали почти в 600 населенных пунктов. Таким образом, светом обеспечили 260 тыс. семей.

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Специалисты компании также помогают железнодорожникам восстанавливать электросети Укрзализныци. Эти объекты важны для всей страны, поэтому и специалисты, и спецтехника ДТЭК направлены на скорейшее восстановление функционирования сообщения и поставки света в окружающие города и села.

Развитие "зеленой" энергетики

После войны в Украине планируют развивать возобновляемую энергетику и подтянуть ее к "зеленым" стандартам Евросоюза. Таким образом, Украина сможет экспортировать ток в Европу и восстановить экономику.

"Доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению", – подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как австралийские ученые научились добывать солнечную энергию даже после заката. В то же время в Швейцарии придумали батарейки из древесины.