Обойдутся без Венгрии? ЕС хочет ввести эмбарго без голоса Орбана

Пока Венгрия сопротивляется введению эмбарго на российскую нефть, ЕС продумывает механизмы, как обойтись без ее голоса

В ближайшее время Европа планирует наконец принять решение об эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европарламент хочет принять решение о нефтяном эмбарго против России без голоса Венгрии

Призвала к этому вице-президент Европарламента Катарина Барли, передает медиакомпания Deutschlandfunk.

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А требование со стороны Венгрии по поводу финансовой поддержки после того, как она согласится на санкции против РФ, вице-президент назвала "почти наглой", заметив, что "все знают, куда пойдут деньги", фактически обвинив Орбана и в целом режим страны в "откровенно коррумпированной системе".

По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос".

Шестой пакет санкций от ЕС

Шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

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Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и сосредотачивающего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора, – всех их отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

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Раньше мы рассказывали, кто помогает РФ продавать нефть по всему миру.

Также мы писали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.