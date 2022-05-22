Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польши в Киеве 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Обойдутся без Венгрии? ЕС хочет ввести эмбарго без голоса Орбана

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 мая, 16:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока Венгрия сопротивляется введению эмбарго на российскую нефть, ЕС продумывает механизмы, как обойтись без ее голоса
В ближайшее время Европа планирует наконец принять решение об эмбарго
В ближайшее время Европа планирует наконец принять решение об эмбарго / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европарламент хочет принять решение о нефтяном эмбарго против России без голоса Венгрии

Призвала к этому вице-президент Европарламента Катарина Барли, передает медиакомпания Deutschlandfunk.

Реклама

А требование со стороны Венгрии по поводу финансовой поддержки после того, как она согласится на санкции против РФ, вице-президент назвала "почти наглой", заметив, что "все знают, куда пойдут деньги", фактически обвинив Орбана и в целом режим страны в "откровенно коррумпированной системе".

По словам Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "водит ЕС за нос".

Шестой пакет санкций от ЕС

Шестой пакет ограничений предусматривает добавление в список подсанкционных лиц высокопоставленных военных и чиновников из РФ, совершивших военные преступления в Буче и ответственных за осаду Мариуполя.

Реклама

Среди других важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка, являющегося крупнейшим банком России и сосредотачивающего 37% банковского сектора. Под удар попадут еще два крупных российских банка, важных для финансовой системы агрессора, – всех их отключат от системы SWIFT.

Против трех крупных государственных вещателей России также будут введены ограничения. Они больше не смогут распространять свой контент в какой-либо форме на территории ЕС.

Последним и важнейшим элементом нового пакета санкций является отказ от российской нефти. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что это будет нелегко для стран Европы, но над этим нужно работать.

Реклама

Раньше мы рассказывали, кто помогает РФ продавать нефть по всему миру.

Также мы писали, как Индия пошла фактически на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять