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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Очередной разворот: нефть Brent и WTI резко подорожала

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 мая, 16:08
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Рассказываем о ценах на нефтяные фьючерсные контракты 18 мая
Кратко об актуальных ценах на мировую нефть
Кратко об актуальных ценах на мировую нефть / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В среду, 18 мая, внезапно выросли цены на нефть эталонных марок. На это есть несколько причин, но главная связана с ослаблением карантинных ограничений в Китае.

Редакция "Сегодня" промониторила июльские цены на фьючерсы на мировую нефть с европейской биржи ICE.

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Баррель нефти Brent поднялся в цене на 1,5%. Теперь за черное золото этого бренда просят 113,99 доллара/баррель.

Биржевые цены на нефть Brent, ICE
Биржевые цены на нефть Brent, ICE

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2%. Цена выросла до 115,25 долл./баррель в июне и 112,23 долл./баррель в июле.

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Биржевые цены на нефть WTI, ICE
Биржевые цены на нефть WTI, ICE

Почему нефть дорожает?

Как пишет Reuters, за последние несколько дней в китайском Шанхае не фиксировали ни одного нового случая коронавируса. Следовательно, карантинные ограничения ослабили, и в городе возобновили работу 864 финансовых учреждений.

Мировой нефтяной рынок получил поддержку и из-за ожиданий роста предложения. Хотя в апреле в РФ добывали на 9% меньше нефти, чем в марте, из-за санкций Запада, новым игроком на рынке может стать Венесуэла.

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Недавно корпорация Chevron начала переговоры с национальным производителем Венесуэлы о лицензии на нефть. США планируют также ослабить санкции против страны.

По словам аналитика Commerzbank Барбары Ламбрехт, в краткосрочной перспективе рынок не заметит этих изменений. Однако это будет первым шагом для наполнения его нефтью из стран, находящихся сейчас под санкциями.

Усиливает ценовое давление и то, что Европейский Союз оттягивает решение об эмбарго на российскую нефть. Корень проблемы – в вето Венгрии, хотя дипломаты ожидают поэтапной реализации плана по отказу от российской продукции после саммита в конце мая.

Не последнюю роль в формировании цен играют и запасы нефти в США, убежден аналитик PVM Стивен Бреннок. С 9 по 15 мая нефти и бензина в ведущей стране мира стало меньше, поэтому цены подскочили.

Как изменялись цены на нефть?

В эксклюзивном интервью "Сегодня" директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину стоимость черного золота в мире составляла 90-100 долларов за баррель. Сейчас средняя цена колеблется на уровне 110 долларов.

Пиковый ценовой предел на нефть зафиксировали в марте, когда за один баррель просили 140 долларов. От такой ситуации страдают все игроки на рынке.

По прогнозу эксперта, поэтому решить проблему с дефицитом бензина в Украине быстро – абсолютно невозможно. В конце мая ситуация может немного облегчиться, но полностью не исчезнет до конца августа.

Сергей Куюн добавил, что отменять госрегулирование цен на нефтепродукты не следует, поскольку на рынке появилось много спекулянтов. Их следует контролировать и не дать наживаться на кризисе.

Ранее "Сегодня" писали, что компания Shell перестала торговать на своих заправках в РФ, поэтому население страны осталось без импортного горючего. Узнайте, от каких мошеннических схем страдают украинцы на АЗС из-за дефицита топлива.

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