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Оккупанты грабят "зеленые" перспективы Украины: что сделали с огромной солнечной станцией

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 11:45
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Рассказываем, как оккупанты разворовывают украинское "зеленое" богатство
Оккупанты украли крупнейшую солнечную электростанцию Украины
Оккупанты украли крупнейшую солнечную электростанцию Украины / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты демонтировали и украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию СЭС 50 МВт Тоkmak Solar Energy, которая находилась под Токмаком в Запорожской области.

Об этом рассказали местные жители изданию Vlasti.net.

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cryingПо словам украинцев, солнечные панели долгое время разбирали, паковали, а потом вывозили.

Что такое Тоkmak Solar Energy?

Это крупнейшая солнечная электростанция в Украине площадью 96 гектаров, что равняется примерно сотне футбольных полей, а мощность станции составляла 50 МВт.

Зеленый водород в Украине

На Днепровской ГАЭС намереваются генерировать зеленый водород, и специалисты уже изучают технические возможности.

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Отмечается, что гидроэлектростанция обладает достаточно высоким напором, поэтому там можно построить дополнительные мощности.

Даже работая в базовом режиме, станция может обеспечить нужное количество электроэнергии, необходимой для производства водорода.

Директор Департамента по реализации инновационных проектов "Укргидроэнерго" рассказал, что специалисты изучают технологическую составляющую проекта по электролизному производству водорода мощностью 1 МВт на Днепровской ГАЭС.

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"Сегодня" писали, как Китай хочет получать солнечную энергию даже ночью и как Украина будет производить зеленый водород вместе с Германией.

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