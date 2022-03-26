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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Оккупанты оставили без света: как энергетики спасают украинские семьи

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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26 марта, 17:37
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Вновь пользоваться электроснабжением могут жители Киевской и Донецкой областей
Энергетики продолжают работу в условиях войны
Энергетики продолжают работу в условиях войны / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Мирные украинские города продолжают переживать массированные обстрелы со стороны российской армии. Ракеты и снаряды врага наносят серьезный урон гражданской инфраструктуре, поэтому работники критических для страны отраслей вынуждены работать без отдыха и под пулями врагов.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова.

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К примеру, лишь за послдение сутки аварийные бригады энергетиков вернули свет для 23,5 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях.

"Удалось частично возобновить электроснабжение в 28 населенных пунктах в пяти районах: Броварском, Барышевском, Киево-Святошинском, Вышгородском, Васильковском, обесточенных из-за боевых действий. Также отремонтирована линия 110 кВ, что дает основное электроснабжение жителей Броварского и Бориспольского района", – рассказали в компании.

В целом на Киевщине электроснабжение восстановлено для 15 369 домохозяйств. В частности, со частично есть электричество в Зазимье, Пуховке и Погребах, которые накануне попали под обстрел неприятеля.

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В Донецкой области после ремонтных работ появился свет у жителей 9 населенных пунктов.

Всего за прошедшие сутки электромонтеры ДТЭК возобновили электроснабжение для 8 200 домохозяйств.

"Аварийные бригады непрерывно работают и делают все возможное, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий. Компания сотрудничает Вооруженными силами Украины и Территориальной обороной для получения доступа к местам повреждений", – отметили в ДТЭК.

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Что с украинской энергосистемой

Украинская энергосистема после отключения от энергосистем РФ и Беларуси и на фоне постоянных обстрелов инфраструктуры со стороны российских оккупационных войск продолжает функционировать и обеспечивать электроэнергией всех потребителей.

По словам генерального директора ДТЭК Максима Тимченко, ремонтные бригады компании круглосуточно занимаются ремонтными работами для бесперебойного электроснабжения населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов оккупантов.

Ранее мы рассказывали, чем выгодна для Украины работа в единой энергосистеме Европы, и писали, что руководство украинской энергетической компании призвало страны Запада закрыть небо над нашей страной, а также ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

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8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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