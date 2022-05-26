Основа восстановления страны: как зеленая энергетика поможет Украине после войны

Рассказываем, как Украина может помочь Европе стать независимой от российских ресурсов

Как зеленая энергетика повлияет на послевоенное восстановление / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина может стать лидером в развитии зеленой энергетики после войны и она может лечь в основу плана восстановления страны.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко во время выступления на Всемирном экономическом форуме (WEF).

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"Украина может стать лидером развития чистой энергетики. Более того, эта идея может лечь в основу плана восстановления Украины после войны. И именно этого боится путин, что Украина будет не просто успешна, а станет примером в развитии новой чистой энергетики, создания "зеленой", инновационной экономики, а также станет частью европейской энергетической системы безопасности", – отметил Тимченко.

По его словам, расширение энергетического сотрудничества между ЕС и Украиной, сможет усилить энергетическую безопасность Европы, поскольку будет ориентировано на развитие возобновляемых источников энергии, водородных технологий и систем накопления энергии.

Тимченко отметил, что 16 марта было историческим днем, когда Украина присоединилась к энергетической сети ЕС, что стало практическим евроинтеграционным шагом, к которому страна готовилась несколько лет.

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"Следующие важные даты и решения на этом пути – это начало коммерческого экспорта электроэнергии в ЕС", – сказал гендиректор ДТЭК.

Тимченко уверен, что это выгодно и необходимо не только Украине, но и Европе, у которой появился шанс частично заменить российские энергоресурсы.

Инициатива в Давосе

На Всемирном экономическом форуме в Давосе побывала компания ДТЭК и одной из своих главных знаковых миссий энергетики называли продвижение развития "зеленых" проектов и поиск иностранных инвесторов.

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Проект называется "30 до 2030" и предусматривает, что в течении 8 лет, до 2030 года, мощности "зеленой" энергетики в Украине возрастут с 9 до 30 ГВт.

В этом вопросе наша страна надеется на поддержку европейцев, которым взамен предлагают поставки "чистой" энергии вместо российских ресурсов.

"Сегодня" ранее писали, кому ДТЭК бесплатно предоставили электроэнергии на 137 млн грн.