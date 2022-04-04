Остался последний день: "Нафтогаз" обратился к украинцам с просьбой

В Нафтогазе попросили всех клиентов передать данные до 5 апреля, чтобы в квитанциях были отражены правильные объемы потребленного газа.
Об этом компания заявила в соцсетях.
В сообщении отмечается, что передавать показания счетчика нужно, как и раньше, облгазу, и делать это просят "по возможности".
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Также в компании заявили, что информации относительно новых тарифов пока нет, а действие старого тарифа на голубое топливо заканчивается уже 30 апреля.
"Компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока неизвестна", – ответил "Нафтогаз" клиентке.
Дешевый газ для украинских ТЭЦ
Кабинет министров принял постановление о механизме возложения специальных обязательств (ВСО) на энергорынке.
Он предусматривает поставки отдельным ТЭЦ и ТЭС газа по более низкой, льготной цене. Соответствующий договор уже подписали:
- НАК "Нафтогаз Украины";
- ЧАО "Николаевская ТЭЦ".
Такое решение было принято для того, чтобы в Украине не было перебоев со снабжением потребителей электрической и/или тепловой энергией.
"Сегодня" также писали, хватит ли "Нафтогазу" ресурсов и нужно ли украинцам платить за газ во время войны.