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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Остался последний день: "Нафтогаз" обратился к украинцам с просьбой

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 апреля, 15:40
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Рассказываем, что должны успеть сделать украинцы для того, чтобы получить правильные платежки
"Нафтогаз" обратил внимание украинцев на счетчики
"Нафтогаз" обратил внимание украинцев на счетчики / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Нафтогазе попросили всех клиентов передать данные до 5 апреля, чтобы в квитанциях были отражены правильные объемы потребленного газа.

Об этом компания заявила в соцсетях.

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В сообщении отмечается, что передавать показания счетчика нужно, как и раньше, облгазу, и делать это просят "по возможности".

Также в компании заявили, что информации относительно новых тарифов пока нет, а действие старого тарифа на голубое топливо заканчивается уже 30 апреля.

"Компания работает над тем, чтобы презентовать больше предложений на рынке, и информация относительно новых тарифов пока неизвестна", – ответил "Нафтогаз" клиентке.

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Дешевый газ для украинских ТЭЦ

Кабинет министров принял постановление о механизме возложения специальных обязательств (ВСО) на энергорынке.

Он предусматривает поставки отдельным ТЭЦ и ТЭС газа по более низкой, льготной цене. Соответствующий договор уже подписали:

  • НАК "Нафтогаз Украины";
  • ЧАО "Николаевская ТЭЦ".

Такое решение было принято для того, чтобы в Украине не было перебоев со снабжением потребителей электрической и/или тепловой энергией.

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"Сегодня" также писали, хватит ли "Нафтогазу" ресурсов и нужно ли украинцам платить за газ во время войны.

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