Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Динамо - Флора: видеоонлайн ⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Остановит Россию? Как нефть и газ могут спасти Украину от продолжительной войны с РФ

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 мая, 19:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия до сих пор продает свои энергоресуры в Европу и продолжает убийства в Украине
Как остановить войну в Украине
Как остановить войну в Украине

Если Европа перестанет покупать российские газ и нефть, то она лишит Россию денег на войну в Украине

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала Freedom.

Реклама

"Если Европа перестанет покупать у России газ, нефть, то если честно, россияне получат ноль у себя в бюджете. И это остановит войну" , – сказал он.

Сахарук отметил, что Россия получает от продажи энергоресурсов млрд долларов в сутки, при этом на один день войны она тратит около 900 млн долларов.

Также он добавил, что сейчас очень подходящее время для Европы, чтобы отказаться от российских нефти и газа, потому что уже закончилась зима, и страны уменьшают потребление энергоресурсов.

Реклама

"Европа именно в этот момент может перейти, есть время для того, чтобы законтрактовать объемы поставок энергоносителей из других стран. Я думаю, что это вопрос времени. И Россия потеряет Европу, как такого крупнейшего покупателя их энергоресурсов, как это было в прошлые годы", – подытожил Сахарук.

Напомним, в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

Также мы рассказывали, как Украина может помочь Европе снизить зависимость от российского угля, и писали, что "Нафтогаз" и ДТЭК призывали мировые энергетические ассоциации остановить членство российских компаний в их организациях.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
36,13
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
33,97
-
37,68
44,70
33,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять