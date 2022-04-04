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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Освобождены от оккупантов: энергетики вернули свет в села Киевской области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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4 апреля, 15:16
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Аварийные бригады возобновили электроснабжение в населенные пункты, освобожденные от России
Освобожденные от оккупантов села снова со светом
Освобожденные от оккупантов села снова со светом / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С 28 марта по 3 апреля, 335 населенных пунктов Донецкой и Киевской областей и города Киева снова снабжены электроэнергией.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, энергетикам удалось вернуть свет 278 тысячам семей.

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За последние двое суток вернули электроснабжение в 2506 домов в селах Киевской области. Вооруженные силы Украины выгнали оттуда российских захватчиков.

В целом в области снова со светом свыше 111 тысяч потребителей из 271 населённого пункта. Частично снабжены электричеством:

  • Большая Дымерка;
  • Михайловка;
  • Рудницкое.

Снова в работе местная подстанция, питающая оборудование мобильных и телеком-операторов в Макарове. Следовательно, на освобожденной от оккупационной армии территории снова доступна связь.

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Кроме того, ремонтные бригады ДТЭК в течение недели усиленно работали в Донецкой области. Несмотря на боевые действия, удалось восстановить свет до 84,7 тысячи клиентов в 62 селах и городках.

Свет на продажу

В конце марта украинская энергосистема завершила синхронизацию и присоединилась к европейской ENTSO-E. Потребители электроэнергии обеспечены ею вполне – это как обычные граждане, так и военные и промышленные объекты.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России, 28 марта Украина возобновила продажу "зеленой" электроэнергии сразу на двух аукционах. Спрос на нее был высоким, хотя альтернативная энергетика за рубежом в избытке.

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Украинцам удалось продать более 27 тыс. МВт-часов из предложенных 28,8 тыс. МВт-часов электроэнергии. Средневзвешенная цена продажи составила 1922,73 грн/МВт-час без НДС.

Ранее мы рассказывали, что гендиректор компании ДТЭК озвучил предложение странам Запада, которые помогут остановить агрессию России в Украине.

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