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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Отказ от кровавого газа РФ: какие страны ЕС против эмбарго

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 13:44
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В основном объясняют такую позицию разрушением экономики и глубокой рецессией ЕС
Не все страны готовы отказаться от российского газа
Не все страны готовы отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Вопрос отказа от российского газа в прямом смысле раскалывает позицию ЕС. Одни поддерживают запрет на энергоресурсы РФ, другие пока не готовы отказаться от них.

По информации Euronews уже 17 стран ЕС откликнулись на предложение Европейской комиссии предоставить техническую экспертизу, чтобы помочь им постепенно отказаться от использования российских ископаемых.

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Пока никакие запреты не приняты, газ РФ продолжают покупать. Да, по данным Bloomberg, по итогам 2022 года, на продаже газа и нефти Кремль может заработать около 321 млрд долл.

Это будет абсолютный рекорд за все время и на треть больше, чем в 2021 году (по оценкам Международного энергетического агентства (IEA) – 140 млрд куб. м. по трубопроводам, 15 млрд куб. м. в виде СПГ, составлявших около 45% газа, который ЕС импортировал в 2021 году, и почти 40% от общего объема, потребленного Евросоюзом)

Кто против эмбарго и почему?

Австрия

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Страна поддерживает новые санкции ЕС против России, однако 11 апреля в Москве во время встречи с Путиным министр финансов Австрии Магнус Бруннер выступил против прекращения поставок российского газа.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил, что его страна не будет поддерживать эмбарго Евросоюза по российскому газу. По его словам, есть другие санкции, которые можно применить против России из-за ее зверства в Украине.

Венгрия

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Страна больше всего зависит от российской энергии. Премьер-министр Виктор Орбан выступает против санкций. При этом он одобрил запрет российского угля.

Германия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что внезапное отключение бросит "всю Европу в рецессию". Главный его тезис – санкции не должны ударить по европейским государствам сильнее, чем по российскому руководству.

Однако министр экономики Германии Роберт Хабек говорит, что страна уже сократила свою зависимость от российских энергоресурсов после вторжения в Украину. По словам Роберта Хабека, импорт нефти из РФ сократился с 35 до 25%, газа – с 55 до 40%.

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Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
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