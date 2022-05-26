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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Открыли счета под шумок: какие компании согласились на газовую схему Кремля

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 13:10
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Западные журналисты обнародовали перечень европейских компаний, которые, несмотря на санкции, платят РФ за газ
Энергетические компании неохотно комментируют открытие счетов в российском банке
Энергетические компании неохотно комментируют открытие счетов в российском банке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока страны Евросоюза пытались разобраться в новой манипулятивной рублевой схеме Кремля и заявлениях Брюсселя, ряд газовых компаний все же открыли счета в российском Газпромбанке.

Список тех, кто поддался на шантаж Путина, опубликовало издание Politico – в общей сложности известно о 10 крупных компаниях.

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Очевидно, основанием для такого шага стало представление "Газпрома" об отключении операторов "недружественных" к РФ стран от поставки голубого топлива. Это польский PGNiG, болгарский "Булгаргаз" и финский Gasum.

Другие энергетические компании ЕС добровольно согласились платить через два счета в российском Газпромбанке. На один счет поступает оплата за газ в долларах или евро, а другой предназначен для рублевой конвертации валюты.

Кто платит РФ за газ?

В неопределенной ситуации находится нидерландская GasTerra. Государственная компания пожаловалась на "отсутствие четкости санкций" и призвала Еврокомиссию дополнительно разъяснить свои указания.

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В то же время журналисты Politico опубликовали перечень покупателей, которые точно оплачивают и получают голубое топливо из России, но не совсем понятно, открыли ли они рублевый счет в "Газпромбанке". В списке такие компании:

  • венгерская MVM (платит в евро, но контракты разрешают "альтернативную валюту");
  • немецкая VNG (начисляют евро на счет, но заявляют, что перерасчет в рубли "не вызовет затруднений");
  • немецкая RWE (готовы к оплате в евро и "открыли соответствующий счет");
  • немецкая Uniper (имеет счет в Газпромбанке, будет платить в евро, но по новой схеме);
  • французская Engie (ведет переговоры с "Газпромом" и "сделала необходимые шаги, чтобы выполнять платежные обязательства);
  • итальянская Eni (открыто заявила об открытии счетов в евро и рублях в Газпромбанке);
  • австрийская OMV (ввела "платежный процесс в соответствии с санкциями");
  • чешская ČEZ (заявила, что "сделан платеж в евро");
  • словацкая SPP (заплатила в апреле за газ в евро);
  • словенская Geoplin ("согласовала с российским партнером порядок оплаты");

Новый газопровод в Европе

В ЕС планируют построить газопровод между Испанией и Италией. Эксперты утверждают, что это поможет частично избавиться от зависимости от энергоресурсов из России.

Строительство будет осуществляться в рамках проекта REpowerEU, цель которого – уменьшить потребление голубого топлива из РФ. Идея заключается в том, чтобы выгружать LNG в порту Барселоны, превращать его там в газообразное состояние и получать по трубе.

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Испания имеет шесть неработающих заводов по регазификации сжиженного природного газа. Так что их планируют использовать для этого проекта, который может изменить геополитическую ситуацию на континенте.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что Польша решила не ждать до конца года и расторгнуть контракт на поставку газа с российским "Газпромом". Узнайте, как "Газпром" помогал Путину готовить вторжение в Украину.

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