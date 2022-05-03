Переход на новые платежки: "Нафтогаз" объяснил, когда ждать изменений

В "Нафтогазе", какие показатели в платежках будут получать украинцы во время действия военного положения

"Нафтогазу" пришлось отложить изменения в платежках украинцев / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" отсрочил введение киловатт-часов в платежках, которые должны были заменить кубометры уже с 1 мая.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

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Переход на другую систему учета голубого топлива откладывается из-за военного положения в Украине. На время его действия потребители в платежках будут получать привычные кубометры.

Зачем Украине другая система?

Все европейские страны уже давно ведут учет газа в киловатт-часах, а кубометры – это наследие Советского союза.

Для Украины это создавало дополнительные сложности, поскольку поставщики газа были вынуждены пользоваться двумя разными системами учета для внутреннего рынка и внешнего.

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С 1 мая все потребители должны получать другие платежки, но война изменила планы страны и "Нафтогаза".

Такая система более справедлива, поскольку голубое топливо имеет разную калорийность.

На системе учета в кубометрах, использовав одинаковое количество кубометров газа, имеющего разную калорийность, два потребителя заплатят поровну, а вот получат по-разному.

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Переход на киловатт-часы не меняет тарифы, и дополнительно обращаться некуда не нужно.

"Сегодня" также писали, что украинцы начнут получать новые платежки за воду, и рассказывали, почему "Нафтогаз" присылает счета людям с разрушенными войной домами.