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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Переписали свое будущее: гендиректор ДТЭК объяснил важность присоединения к энергосети ЕС

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23 марта, 15:19
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Глава компании "ДТЭК" рассказал о перспективах Украины после подключения к европейской энергосети
Тимченко объяснил перспективы для Украины после присоединения к ENTSO-E
Тимченко объяснил перспективы для Украины после присоединения к ENTSO-E / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина стала частью объединенной электросети ЕС и теперь ее будущее неразрывно связано с Европой.

Об этом заявил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко в интервью Newsweek.

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"Я убежден, что желание Украины стать частью Европы – одна из причин, почему Россия развязала эту войну. Когда официальное решение было принято и вступило в силу путем технического присоединения украинской энергосистемы к европейской, будущее Украины фактически было переписано", – заявил Тимченко.

По словам гендиректора, подключение Украины к системе ENTSO-E определило вектор развития украинской энергетики на десятилетие вперед.

"Мы очень благодарны нашим международным партнерам за то, что после демонстрации стабильности украинской системы они приняли решение провести ускоренную процедуру синхронизации наших энергосистем, которая была ранее запланирована аж на 2023 год", – подчеркнул Тимченко.

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Кроме этого, глава "ДТЭК" призвал Запад и в дальнейшем поддерживать Украину и украинскую экономику и попросил помощи в защите атомных электростанций и гуманитарных коридоров.

Также гендиректор попросил озвучить четкую позицию относительно энергоресурсов агрессора.

"Это дело морали. Особенно для тех, кто до сих пор покупает российские нефтепродукты. Именно они финансируют войну против цивилизованного мира. Эти доходы конвертируются в пули, которыми убивают украинцев", – отметил он.

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Что изменит подключение к ENTSO-E?

Главное в присоединении к энергосистеме Евросоюза – это новые гарантии энергетической безопасности для Украины, поскольку раньше работали с системой РФ и Беларуси.

Теперь, если у нас возникнет аварийная ситуация, Украина гарантированно получит электроэнергию из Европы. Если нужно будет экстренно "перекрыть" европейские потребности – мы тоже сможем помочь.

"Сегодня" также писали, какие еще страны хотят отсоединиться от энергосистемы агрессора, и рассказывали, к чему "ДТЭК" призывали западных партнеров.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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