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"Петля" для цен: почему стоимость нефти снова стремительно падает

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 15:11
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Рассказываем, что происходит на нефтяном рынке и сколько еще будет продолжаться колебания цен
Цены на нефть 20 мая развернулись
Цены на нефть 20 мая развернулись / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

20 мая июльские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,56%, до 111,41 долларов за баррель, в то время как WTI подешевела на 0,82% до 108,99 долларов за баррель.

Об этом сообщает Reuters.

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Такие изменения вызваны опасениями инвесторов, что слабление глобального экономического роста и усиление денежно-кредитной политики центральных банков могут сдержать восстановление спроса на топливо.

Так, пока Банк Японии не поддерживает глобальные сдвиги в направлении усиления денежно-кредитной политики, центральные банки США, Великобритании и Австралии повышают процентные ставки.

В то же время сами эталонные марки нефти Brent и WTI в основном торгуются в диапазоне из-за неопределенной динамики спроса. Например, открытый интерес к фьючерсам WTI упал до 1,722 млн контрактов 18 мая, самого низкого уровня с июля 2016 года.

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"Если данные о росте в США продолжат ухудшаться, цены на нефть могут попасть в петлю отрицательной обратной связи фондового рынка", – сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что мировым финансовым лидерам, возможно, придется свыкнуться с многочисленными источниками инфляционного давления и что шоков будет еще больше.

Китай по дешевке скупает российскую нефть

Наряду с этим, Китай сейчас активными темпами наращивает закупки черного золота из РФ, тем самым заполняя вакуум, образовавшийся из-за отказа западных покупателей от сырья агрессора.

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Согласно оценке Vortexa Analytics, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае по сравнению с 750 000 баррелей в сутки в первом квартале и 800 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Однако раньше два крупнейших в мире трендера сырья Vitol и Trafigura прекратили закупки у "Роснефти" – крупнейшего производителя нефти в России. Вызвано это было тем, что Китай выражал опасения открыто поддерживать Москву и потенциально подвергать своих государственных нефтяных гигантов под санкции.

Однако сейчас эти компании заполняют дыру, оставленную западными покупателями после вторжения России в Украину.

Напомним, Венгрия согласилась поддержать шестой пакет санкций по поводу нефти агрессора, но озвучила одно условие.

Раньше мы писали, как газовый монополист из РФ покрывает газовых воров в Украине.

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