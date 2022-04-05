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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Платить не нужно: в Украине сделали бесплатным электричество для части больниц, армии и хлебозаводов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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5 апреля, 10:43
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Украинская энергетическая компания не оставила без электричества объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры получают свет бесплатно
Объекты критической инфраструктуры получают свет бесплатно / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Больницы, военные учреждения и производители хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях получают электроэнергию бесплатно от компании ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом говорится в сообщении компании.

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Так, в марте ДТЭК бесплатно поставила электроэнергию на сумму 32 млн грн.

"С начала войны ДТЭК делает свой вклад в общую победу и предоставляет бесплатно электроэнергию объектам критической инфраструктуры. Электричеством были обеспечены больницы, военные учреждения и производители социального хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях" – рассказали ДТЭК .

Бесплатное электричество в марте получили почти 150 учреждений и предприятий. Из них 100 – это госпитали, больницы и прочие медицинские учреждения.

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В частности, это Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова, Днепропетровская областная детская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница №5 и другие.

"ДТЭК продолжит бесплатно предоставлять электричество военным и медицинским учреждениям в этих регионах до полной победы Украины", – заявили в компании Рината Ахметова.

Энергетика в условиях войны

Из-за начала войны в Украине, национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" отказалась покупать ядерное топливо в России. Замену нашли среди западных компаний.

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В то же время компания ДТЭК ищет альтернативные способы обеспечения работы своих ТЭС во время военного положения. С Польшей договорились о закупке 60 тысяч тонн угля.

Раньше мы рассказывали о том, как энергетики возобновили подачу света важному объекту социальной инфраструктуры.

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