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По "Дружбе" потечет не только нефть? Как могут переоборудовать нефтепровод

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 12:02
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Рассказываем, как в Словакии предлагается помочь Украине с бензиновым кризисом на фоне войны с РФ
Что предлагают сделать с "Дружбой"
Что предлагают сделать с "Дружбой" / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Одной из основных причин дефицита топлива в Украине эксперты называют проблемы с логистикой. В стране не хватает запасов, и их нужно завозить из-за границы. При этом единственный возможный путь сейчас – из ЕС, хотя и на нем не хватает мощностей для необходимых нам объемов.

Поэтому министр экономики Словакии Рихард Сулик предложил переоборудовать нефтепровод "Дружба". О его идее рассказала прессслужба Энергоатома.

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Как ввозить больше топлива

Чтобы доставлять больше ресурса, нужно больше мощностей. И новым источником таких мощностей может стать нефтепровод "Дружба". Это огромная система трубопроводов, которым поставляется нефть из России в Центральную и Западную Европу, и одно из разветвлений проходит через Украину.

Собственно Рихард Сулик предлагает, чтобы основная труба "Дружбы" продолжала использоваться для импорта сырой нефти, а вот второй трубой можно поставлять бензин.

"В Украине большая часть нефтеперерабатывающих заводов разрушена. Украине нужно топливо. Магистральная труба "Дружбы" используется для импорта сырой нефти. Вторая труба может быть приспособлена для транспортировки готовой продукции – дизельного топлива или бензина в условиях разумных инвестиций", – отметил министр.

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Он добавил, что технико-экономическое обоснование будет предварительно подготовлено словацким оператором нефтепровода Transpetrol. Но пока неизвестно, сколько времени займет переоборудование "Дружбы" и во сколько это обойдется.

Россияне снова атаковали НПЗ, что будет с бензином

"Сегодня" уже писали, что 18-19 июня оккупанты снова обстреляли некоторые нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в Украине.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, прогнозировать, когда топлива будет всем хватать, и отстраивать НПЗ или возводить новые нет смысла, ведь война все еще продолжается, а риски, что россияне снова ударят по этим объектам, очень велики.

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В то же время в Украину увеличивается поставка топлива, хотя иногда этого не замечают. Поэтому, по совету Куюна, водителям следует экономить. Если водители не будут ездить без особых нужд и снизят потребление горючего, это как минимум поможет получить ресурс тем, кому он действительно нужен, а как максимум это даст государству создать запас и снизить импорт.

Читайте также о том, сколько стоит топливо на разных АЗС, и чего следует остерегаться водителям, чтобы не пойматься на крючок мошенников.

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