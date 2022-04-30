Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

По требованию Кремля: российский "Газпром" выходит из западных бирж

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 апреля, 14:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Газпром" не будет размещать расписки на акции компании на иностранных биржах
Российские компании должны выйти из иностранных бирж
Российские компании должны выйти из иностранных бирж / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская власть запретила "Газпрому" размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компании на биржах за пределами страны.

Как сообщил русский "Интерфакс", депозитное соглашение с The Bank of New York Mellon прекратят.

Реклама

Расписки компании не будут доступны ни на бирже в Лондоне, ни в Сингапуре. Владельцы могут конвертировать их в обыкновенные акции, только таким образом они смогут получать дивиденды.

Компания уже предупредила Лондонскую и Сингапурскую фондовые биржи о делистинге депозитарных расписок с 29 апреля. Завершить процедуру должны не позднее, чем через 20 дней. На международном рынке акции "Газпрома" были с 1996 года.

Динамика акций "Газпрома"
Динамика акций "Газпрома" / Фото: Investing.com

Реклама

Требование Кремля

Российский лидер Владимир Путин обязал российские компании выйти из зарубежных бирж. Все акции компании должны быть размещены на российских биржах. Это связано с падением акций величайших российских эмитентов на Лондонской бирже.

Сейчас на иностранных биржах размещено более 30 депозитарных расписок юридических лиц с корнями в РФ. Кроме "Газпрома", там также были акции "Роснефти", "Лукойла" и других крупных компаний.

Курс акций "Газпрома" пробил дно

Ранее "Сегодня" рассказывали, что новую неделю российский газовый монополист начал с очередного пикета. По данным торгов на бирже, акции "Газпрома" составляли всего 202 рубля.

Реклама

Резкий обвал акций газового гиганта произошел при нападении РФ на Украину. Тогда они скатились ниже 190 рублей, а в марте резко выросли, превысив уровень 250 рублей. Такой успех долго не продержался, и уже в апреле акции обвалились на 20% по сравнению с мартовскими пиками.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал "Сегодня", что остановка транзита через Украину не выгодна ни Украине, ни России. Следовательно, несмотря на все заявления и попытки манипуляций, "Газпром" будет качать голубое топливо через украинские трубы до последнего.

Узнайте также, насколько "Газпром" важен для путинского режима и почему все так ждут энергетического эмбарго от Евросоюза.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
40,56
-
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
36,09
40,65
30,37
-
34,02
38,59
29,50
-
34,04
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять