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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Подальше от российского газа: какой план придумал Запад, и что предлагает Украина

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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26 марта, 12:54
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Рассказываем, с какой инициативой выступила Украина после очередного решения европейских государств об отказе от российского газа
Европа продолжает делать шаги для отказа от ресурсов РФ
Европа продолжает делать шаги для отказа от ресурсов РФ / Фото: REUTERS/Yves Herman, Коллаж: Сегодня

Европейский Союз после полномасштабного вторжения России в Украину начал серьезный процесс отказа от газа агрессора. От ЕС уже звучало достаточно заявлений о курсе на независимость от ресурсов РФ, а теперь Европейский совет озвучил новый план.

Рассказываем, как ЕС планирует покупать газ независимо от РФ, как к этому присоединится Украина, и какие предложения поступили от нашего государства.

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Страны ЕС создадут платформу совместных закупок газа

Европейский совет после своего заседания 24-25 марта поручил странам-членам ЕС создать платформу для совместных закупок газа. Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, подобная инициатива Европы открыта и для нашего государства.

"Европа признала необходимость отказа от энергоресурсов государства-агрессора и планирует усилить сотрудничество по обеспечению энергетической безопасности континента. А также создать механизмы солидарности и компенсации для закупок энергоресурсов, чтобы не зависеть от их поставки из России", – отметил министр.

Что Украина предлагает ЕС

Галущенко заявил, что у Украины тоже есть мощности для реализации такого решения. В частности, речь идет о мощностях для хранения природного газа. Он подчеркнул, что именно Украина имеет самые большие подземные хранилища в Европе.

"В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", – говорится в заявлении министра.

Галущенко добавил, что Украина, несмотря на военные действия, остается мощным и адежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. И совместная закупка газа позволит не только избавиться от влияния и зависимости от РФ, но и обеспечить бесперебойную и надежную поставку газа на весь европейский континент.

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Энергетическая игла РФ

Страны ЕС пытаются договориться об эмбарго на российскую нефть и газ и совместные закупки альтернативных ресурсов. Основной акцент делают на поставки из стран Персидского залива.

Раньше немецкие промышленники подсчитали, что страна потребляет почти 40% ресурса из России. Следовательно, предложили ряд вариантов, которые помогут Германии слезть с энергетической иглы.

Мировой рынок также испытывает колебания из-за войны в Украине. Совсем недавно цена на нефть подскочила до 116 долларов за баррель и продолжает расти.

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Раньше в "Нафтогазе" убеждали, что для обеспечения потребностей украинцев у страны достаточно ресурса. Однако поставки будут зависеть от состояния инфраструктуры, которую повреждают оккупанты. В то же время Украина имеет три источника, откуда сможет покупать голубое топливо в случае необходимости.

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2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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