Подальше от войны: ДТЭК организовал массовую эвакуацию сотрудников из горячих точек

Компания обеспечивает города и общины медикаментами, продуктами питания и углем для эвакуационных поездов

ДТЭК увез своих сотрудников и их семьи из зоны боевых действий

Компания ДТЭК обеспечила эвакуацию около 3 тысяч своих сотрудников и членов их семей с точек боевых действий против российских оккупантов.

Об этом в ходе брифинга сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"Мы не остаемся стоим в стороне по гуманитарным вопросам. На протяжении всех этих недель мы обеспечивали эвакуацию сотрудников и членов их семей, это около трех тысяч человек", – сказал он.

Он также отметил, что компания обеспечивает города и общества медикаментами, продуктами питания и углем для эвакуационных поездов.

Также, по словам Сахарука, ДТЭК поддерживает Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны автомобилями, противотанковыми ежами, техникой и делает все возможное для обеспечения помощи.

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Бизнес на войне

Украина объединенным фронтом продолжает защищать свою независимость от посягательств РФ. К отдельным бизнесменам, уже приобщившимся к обеспечению украинских защитников оружием и амуницией, продолжают присоединяться цели горные и металлургические предприятия .

Большой бизнес помогает не только средствами для украинской армии, но и собирает гуманитарную помощь для пострадавших от войны украинцев, обустраивают места защиты от бомбардировок и строят защитные укрепления в городах.

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