Подкупили скидками? Китай начал тайно закупать кровавую нефть

На фоне прекращения закупок нефти западом и будущего эмбарго эти скидки действительно большие

О соглашениях с российскими поставщиками нефти Китай не сообщал, чтобы "не привлекать внимания" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была совершить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как рассказал представитель независимого НПЗ в Шаньдуне, они отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти, взяв на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин.

С начала войны он не сообщал публично о соглашениях с российскими поставщиками нефти, чтобы "не привлекать внимания и не подвергнуться санкциям США".

Кто перегружает российскую нефть?

Судовые брокеры и операторы говорят, что 6 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, заключили соглашения по консолидации грузов российской нефти марки Urals в Европе для отправки в Азию, в основном в Китай и Индию. Некоторые уральские бочки могут быть казахского происхождения.

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Среди компаний, перегружающих российскую нефть с борта на корабль:

греческие Nissos Rhenia и Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest;

управляемые Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтованные Trafigura;

индонезийский Pertamina Prime.

Судовые брокеры говорят, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.

Альтернатив для российской нефти нет

В апреле 2022 года закупки нефти и нефтепродуктов у РФ на 86 баррелей больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler. А это, по мнению аналитиков, говорит о том, что найти альтернативных покупателей для российской нефти и нефтепродуктов может оказаться сложнее, чем предполагала Москва.

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Естественно предположить, что Китай будет покупать больше российской нефти, но Китай находится под пристальным вниманием, чем Индия, — отмечает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.

Россию отдадут Китаю?

После окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

По его словам, Китай хочет ослабить РФ так, чтобы она больше не смогла воевать, а кто будет дальше у власти — его не волнует.

"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит" , – подчеркнул Пионтковский.

Прослеживается это в полной зависимости РФ от Китая во всех технологиях, поставках, продовольственном обеспечении и т. д.

Напомним, ранее только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве, вызывало опасения получить санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, в Китае сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что придерживаются нейтралитета.

Раньше мы писали, как в обход РФ Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию.