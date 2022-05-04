Подкупили скидками? Китай начал тайно закупать кровавую нефть

Китайские частные нефтеперерабатывающие заводы начали закупать российскую нефть с большими скидками, которые РФ вынуждена была совершить из-за прекращения западными странами покупок сырья и подготовки к введению эмбарго.
Об этом сообщает Financial Times.
Как рассказал представитель независимого НПЗ в Шаньдуне, они отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти, взяв на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин.
С начала войны он не сообщал публично о соглашениях с российскими поставщиками нефти, чтобы "не привлекать внимания и не подвергнуться санкциям США".
Кто перегружает российскую нефть?
Судовые брокеры и операторы говорят, что 6 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, заключили соглашения по консолидации грузов российской нефти марки Urals в Европе для отправки в Азию, в основном в Китай и Индию. Некоторые уральские бочки могут быть казахского происхождения.
Среди компаний, перегружающих российскую нефть с борта на корабль:
- греческие Nissos Rhenia и Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest;
- управляемые Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтованные Trafigura;
- индонезийский Pertamina Prime.
Судовые брокеры говорят, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.
Альтернатив для российской нефти нет
В апреле 2022 года закупки нефти и нефтепродуктов у РФ на 86 баррелей больше, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют данные компании Kpler. А это, по мнению аналитиков, говорит о том, что найти альтернативных покупателей для российской нефти и нефтепродуктов может оказаться сложнее, чем предполагала Москва.
Естественно предположить, что Китай будет покупать больше российской нефти, но Китай находится под пристальным вниманием, чем Индия, — отмечает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.
Россию отдадут Китаю?
После окончания войны в Украине Россия может оказаться под влиянием Китая. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист, публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".
По его словам, Китай хочет ослабить РФ так, чтобы она больше не смогла воевать, а кто будет дальше у власти — его не волнует.
"Россию фактически отдадут Китаю. Это сейчас и происходит" , – подчеркнул Пионтковский.
Прослеживается это в полной зависимости РФ от Китая во всех технологиях, поставках, продовольственном обеспечении и т. д.
Напомним, ранее только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве, вызывало опасения получить санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ. Как сообщало агентство Bloomberg, в Китае сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что придерживаются нейтралитета.
Раньше мы писали, как в обход РФ Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию.