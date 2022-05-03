Польша пытается "дерусифицировать" ЕС – что могут сделать с энергоресурсами Кремля

Рассказываем, как в Евросоюзе предлагают решить проблему с импортом российского сырья

Польша предлагает ввести специальный налог на энергоресурсы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На саммите в Брюсселе Польша представит специальный проект введения налога на энергоресурсы из России, что позволит, по мнению польских властей, ускорить "процесс дерусификации".

Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, сообщает Польское радио.

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Отмечается, что на предстоящей встрече министров энергетики стран ЕС будет обсуждаться процесс отказа от энергоресурсов агрессора.

"Я представлю это предложение в деталях. Это будет специальный сбор, налог, размер которого зависит от степени зависимости от российского сырья. Очевиднее всего, налог будет касаться разного вида сырья. Такой шаг должен мотивировать страны оживить темпы дерусификации", – объяснила министр.

Как будет создан налог?

По словам Анны Москвы, новый налог создадут по модели системы торговли выбросами углерода ETS, которую придумали для ускорения декарбонизации европейской экономики.

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Параллельно на встрече будет обсуждаться новый пакет санкций, включающий ограничения на закупки российской нефти.

Все усложняют несколько стран, которые категорически отказываются вводить санкции против кремлевских энергоресурсов из-за большой зависимости от них.

Например Венгрия упирается с самого начала войны и даже отказалась поставлять любое оружие в Украину.

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РФ может отключить газ Европе

К прекращению поставок природного газа из России уже готовится Финляндия, по предварительной информации, это может произойти на следующий день после истечения установленного россиянами срока для ответа на их требование оплачивать топливо в рублях.

Эта дата – 21 мая и под угрозу отключения могут попасть и другие европейские страны, которые не пошли на поводу у Путина.

"Сегодня" также писали, что у "Газпрома" появился конкурент, и рассказывали, могут ли другие кремлевские газопроводы быть опасными для Украины.