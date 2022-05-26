Пошли на серьезный риск: Россия и Китай придумали новую схему для перевозки нефти

Западные санкции мешают быстрым поставкам российской нефти в Китай, несмотря на небольшое расстояния между странами. Поэтому сейчас поставки черного золота происходят с перегрузкой в море.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Отмечается, что все больше судовладельце побаиваются попасть под международные санкции, поэтому не дают свои танкеры под погрузку в России. А схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов теми судами, которые есть в распоряжении РФ.
Поставки нефти сейчас выглядят так:
- небольшие танкеры типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока;
- нефть перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее.
Такой маршрут увеличивает время доставки нефти к получателю, но вместе с тем возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры.
По информации журналистов издания, в схеме по транспортироке нефти в Китай задействованы по меньшей мере две компании КНР: судовладелец Cosco Shipping и трейдер Unipec.
Китай наращивает покупку российской нефти
Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине.
В мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.
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