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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Пошли на серьезный риск: Россия и Китай придумали новую схему для перевозки нефти

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 12:52
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Схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов
Россия дает свою нефть Китаю морем
Россия дает свою нефть Китаю морем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Западные санкции мешают быстрым поставкам российской нефти в Китай, несмотря на небольшое расстояния между странами. Поэтому сейчас поставки черного золота происходят с перегрузкой в море.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Отмечается, что все больше судовладельце побаиваются попасть под международные санкции, поэтому не дают свои танкеры под погрузку в России. А схема с перегрузкой в море позволяет увеличить количество рейсов теми судами, которые есть в распоряжении РФ.

Поставки нефти сейчас выглядят так:

  • небольшие танкеры типа "Афрамакс" или Long Range-2 загружают нефтью на терминале у Владивостока;
  • нефть перекачивают на супертанкеры на рейде возле порта Йосу в Южной Корее.

Такой маршрут увеличивает время доставки нефти к получателю, но вместе с тем возрастает эффективность этого канала: чем короче рейсы, тем чаще можно загружать имеющиеся танкеры.

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По информации журналистов издания, в схеме по транспортироке нефти в Китай задействованы по меньшей мере две компании КНР: судовладелец Cosco Shipping и трейдер Unipec.

Китай наращивает покупку российской нефти

Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине.

В мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

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Ранее "Сегодня" уже рассказывали, с чьей помощью Россия и дальше продает свою нефть по всему миру. Также мы писали, что происходит с ценами на нефть.

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