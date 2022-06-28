После вражеских обстрелов снова со светом – в каких областях оперативно сработали энергетики

Аварийные бригады продолжают работать в зонах, где продолжаются активные боевые действия

Монтеры оперативно восстанавливают сети после вражеских обстрелов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток энергетики ДТЭК отремонтировали поврежденные вражескими обстрелами электросети и вернули свет для более чем 12 тысяч семей.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, возобновили электроснабжение в Одесской и Донецкой области

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"Аварийно-ремонтные бригады ДТЭК возобновили питание в 14 населенных пунктах Донецкой области", – отметили в ДТЭК.

В частности, снова со светом 11,5 тыс. домов потребителей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах. Специалисты компании работают в сопровождении военных, добираются до поврежденных объектов и оперативно ремонтируют.

Благодаря слаженной работе вернули свет 6,5 тыс. семей Славянской общины, которую российские захватчики обстреляли накануне.

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В то же время, тяжелой остается ситуация еще в 315 городах и селах Донецкой области, которые остаются без электроснабжения. Самые сложные направления:

Славянское;

Авдеевское;

Марьинское;

Торецкое;

Бахмутское.

Кроме того, ремонтные бригады хорошо сработали в Одесской области, жители которой остались 26 июня без света из-за ракетных обстрелов. Меньше чем за сутки энергетики запитали 643 дома в Одесском районе.

Проект о героях

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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Недавно мы рассказывали историю сотрудника ТЭС в прифронтовой зоне Евгения и как к нему пришел "русский мир" в виде снаряда. Теперь мужчина навсегда останется с осколками в ноге.

В тот день энергетики, как всегда, продолжали работать в условиях войны, несмотря на постоянные обстрелы объекта критической инфраструктуры. Люди привыкли к вражеским атакам, поэтому пренебрегли безопасностью и расплатились собственным здоровьем.

Однако даже такие ситуации не заставляют работников покинуть ТЭС. Как они сами говорят, энергетики – отдельная каста людей, отвечающих за подачу тепла и света гражданам. Для себя они решили вносить вклад в победу на своем месте, даже несмотря на безумный риск.

"Сегодня" раньше объясняли, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.