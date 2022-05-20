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Предательство близко? Европа продолжит финансировать Россию в обход санкциям

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 11:21
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ЕС подготовил специальный план, фактически удовлетворяющий требования президента России
Схема позволит покупать газ в России
Схема позволит покупать газ в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ЕС подтвердили схему, суть которой состоит в закупки газа в России в обход санкциям. При этом отмечается, что импортеры не могут выходить за пределы указаний Европейской комиссии.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает Reuters.

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По его словам, для этого импортерам нужно:

  • открыть банковский счет в валюте контракта с "Газпромом";
  • совершить платеж на этот банковский счет в валюте контракта;
  • сделать заявление о том, что они выполнили свои договорные обязательства.

При этом представитель подчеркнул, что это не последняя схема и целесообразно было бы придумать еще что-нибудь для легального способа обхода ограничений.

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