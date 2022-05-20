Прикрыли поток "неугодным": кому РФ снова остановила поставки газа

Рассказываем, кому "Газпром" перестанет поставлять газ из-за его оплаты не в российской валюте

Финляндия осталась без российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как российские энергоресурсы из-за войны РФ против Украины стали токсичными, Европа пытается найти замену российской нефти и газу. Особенно это стало актуальным после того, как РФ потребовала оплаты ее ресурсов в рублях, а не долларах.

Однако европейские компании не ведутся на шантаж. За это Газпром отрезает их от поставок газа. На этот раз это произошло с Финляндией, о чем сообщила финская Gasum.

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Финляндия отказалась платить за газ рублями

С субботы 21 мая "Газпром" перестанет поставлять этой стране газ. Об этом энергокомпанию Gasum известила финская "дочка" "Газпрома" в пятницу, 20 мая.

Однако в пресс-службе говорят, что к такому сценарию были готовы. Ранее компания отказалась идти на шантаж Кремля и заявила, что будет оплачивать поставки такой валютой, как указано в контрактах. В России предупреждали, что за отказ поставки газа будет прекращаться.

Поэтому в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять потребителям газ из других источников через трубопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию.

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Финляндия уже не первая, кому "Газпром" по той же причине остановил поставки.

Первыми были Польша и Болгария

Ранее мы рассказывали, что польская газовая госкомпания PGNiG, как и болгарская газораспределительная компания Bulgargaz, получили письмо от "Газпрома" о прекращении поставки газа с 27 апреля.

Однако страны уже нашли себе другие источники голубого топлива. К примеру, для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона между Польшей и Литвой заработал газопровод GIPL.

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С помощью нового газопровода энергонезависимым станет не только Прибалтика, но и Финляндия. Через GIPL можно прокачивать 230 тысяч кубометров газа в час в Польшу (2 млрд кубических метров в год) и 217 тысяч кубометров в час в направлении Литвы (1,9 млрд – в год).

Так, Россия оказалась в затруднительном положении, и "Газпром" ищет новые способы, чтобы давить на Европу. "Сегодня" писали, что "Газпром" намеренно не использует уже оплачены мощности для транзита через газоизмерительную станцию "Суджа", таким образом искусственно ограничивая поставки в Европу.

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