Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Путинский поводок затянулся сильнее: европейцы могут подвергнуться газовому шантажу РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 мая, 18:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Компании из Европы готовы покупать российский газ по новой сложной платежной системе
Прогнозы по дальнейшей закупке европейцами газа из РФ не очень утешительны
Прогнозы по дальнейшей закупке европейцами газа из РФ не очень утешительны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Евросоюзе боятся энергетического кризиса, который может устроить Россия, перекрыв поставки газа.

Как пишет The Washington Post, европейские энергетические компании, вероятно, подверглись шантажу Кремля и в ближайшем будущем готовы покупать природный газ с использованием новой рублевой системы.

Реклама

Речь идет о ранее анонсированной платежной системе с созданием двух счетов в Газпромбанке. Технически европейцы будут платить за газ из РФ в евро, а финансовое учреждение будет конвертировать валюту в рубли.

Это также означает, что Европа продолжит финансировать войну России против Украины и поставки оружия оккупантам, даже если компании не поддерживают агрессии РФ. Готовность энергосектора платить за голубое топливо также укрепит рубль.

Показательный спектакль сработал?

В конце апреля Газпром проучил Польшу и Болгарию, которые не хотели платить в рублях за газ – операторам просто перестали подавать ресурс. Следовательно, европейцы боятся корректировать условия, чтобы не возникло дефицита газа, а цены на него не выросли до небес. Недавно таким же показательным мерам подвергли и Финляндию. Иностранные журналисты уверены, что это была месть РФ за желание вступить в НАТО.

Реклама

Похоже, что большинство европейских стран все же отходят от риторики о шантаже и пошли на мировую, о чем свидетельствует своевременная оплата за полученный российский газ. Хотя несколько дней назад главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что открытие счета в рублях будет нарушением санкций.

Впоследствии министр экономики Европы Паоло Джентилони подчеркнул, что новая схема платежей полностью ясна. И хотя оплата в рублях нарушает санкции, это не то, что происходит. Лазейка состоит в том, что запрещено сотрудничать с центробанком РФ, а действующий процесс конвертации происходит через другое финучреждение.

Реакция европейских компаний

Энергетические компании Европы по-разному реагируют на ситуацию. Eni прямо сообщила, что открывает счет для конвертации в рубли. OMV косвенно намекнула, что открывает "конверсионный счет".

Реклама

Немецкая Uniper объяснила, что открыла счет в Газпромбанке, но продолжит платить в евро. В то же время, по словам вице-премьера РФ Александра Новака, примерно половина из 54 иностранных клиентов "Газпрома" уже имеет счета в рублях.

Экономист из университета Бокккони Роберто Перотти отметил, что обязательство открыть рублевый счет является лишь политическим шагом Путина. Таким образом, Кремль показал, что он может устанавливать условия для ЕС. Мол, Россия могла бы просто конвертировать полученную валюту в рубли, но такое решение не привлекло бы внимание общественности.

Цены на нефть укрепляют позиции

По состоянию на 25 мая цены на эталонные марки нефти в мире продолжают расти. По данным европейской биржи ICE, июльские фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,07% и составляют 114,78 доллара за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) также поднялись на 1,12% – до 111 долл./баррель.

Эксперты объясняют удорожание черного золота на мировом рынке ограниченными поставками из-за санкций Запада против России, а также ожидаемым увеличением закупок в конце мая. Связывают это с тем, что в Китае начинают возобновлять работу промышленные предприятия, находившиеся на карантине через коронавирус, а также с началом летнего сезона среди американских водителей, являющихся одними из крупнейших покупателей бензина.

Ранее "Сегодня" писали, что после вооруженного конфликта с Украиной Россия может оказаться под влиянием Китая. Узнайте также, кто помогает России продавать нефть во всем мире.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин
Честный прогноз
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Пособники агрессора
Кто помогает РФ продавать нефть?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять