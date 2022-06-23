Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают непрерывно 120 суток: украинцам в Донецкой области вернули свет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 13:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Массированные атаки россиян повреждают линии электропередач и оставляют села и города без тока
Аварийные бригады продолжают ремонтировать объекты на Донбассе
Аварийные бригады продолжают ремонтировать объекты на Донбассе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток 22 июня энергетики ДТЭК вернули свет в 12 тысяч домов на Бахмутском и Марьинском направлениях Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, несмотря на обстрелы, специалисты ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично возобновили электропитание в 15 населенных пунктах.

Реклама

Снова со светом 12 424 домохозяйства в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области.

В компании говорят, что самые сложные направления:

  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты ДТЭК работают без перерыва уже 120-е сутки и восстанавливают оборудование. Иногда приходится ремонтировать линии повторно.

Реклама

Совместный проект

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения работа энергетиков была полна сложностей и вызовов, но после 24 февраля стала еще опаснее.

Благодаря "Героям энергетического фронта" хотят отдать честь самоотверженной и отважной работе энергетиков, работающих под пулями и ежедневно рискующих жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

Реклама

Таким образом также чествуют сотрудников компаний-инициаторов, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может любой энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

"Сегодня" раньше рассказывали, как "русский мир" в виде снаряда пришел к украинскому энергетику, и пообщались с женой работника ТЭС вблизи линии фронта.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Green energy 🍀
В Китае испытали уникальную технологию
Читать
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Американские горки
Доллар на черном рынке
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять