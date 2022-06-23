Работают непрерывно 120 суток: украинцам в Донецкой области вернули свет

Массированные атаки россиян повреждают линии электропередач и оставляют села и города без тока

Аварийные бригады продолжают ремонтировать объекты на Донбассе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение суток 22 июня энергетики ДТЭК вернули свет в 12 тысяч домов на Бахмутском и Марьинском направлениях Донецкой области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, несмотря на обстрелы, специалисты ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично возобновили электропитание в 15 населенных пунктах.

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Снова со светом 12 424 домохозяйства в Краматорском, Бахмутском и Покровском районах. Без электроснабжения остаются 322 населенных пункта Донецкой области.

В компании говорят, что самые сложные направления:

Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты. Специалисты ДТЭК работают без перерыва уже 120-е сутки и восстанавливают оборудование. Иногда приходится ремонтировать линии повторно.

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Совместный проект

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения работа энергетиков была полна сложностей и вызовов, но после 24 февраля стала еще опаснее.

Благодаря "Героям энергетического фронта" хотят отдать честь самоотверженной и отважной работе энергетиков, работающих под пулями и ежедневно рискующих жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

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Таким образом также чествуют сотрудников компаний-инициаторов, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может любой энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

"Сегодня" раньше рассказывали, как "русский мир" в виде снаряда пришел к украинскому энергетику, и пообщались с женой работника ТЭС вблизи линии фронта.