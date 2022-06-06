Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают по специальным инструкциям: как изменилась работа энергетиков из-за войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июня, 16:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аварийные бригады энергетиков готовы реагировать на проблемы с электроснабжением украинских регионов
Как работааю энергетики во время войны
Как работааю энергетики во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Все ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети во время военного состояния переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключения.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Реклама

"В случае повреждений из-за боевых действий работники также имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования", – сообщили местные власти.

В мае энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет 300 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за боевых действий и аварийной ситуации в электросетях.

"С начала войны энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети не останавливают работы для поддержания стабильной работы электросетей. Но продолжают поддерживать надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Киевской области. Энергетикам приходилось ликвидировать не только последствия боевых действий в области, но и последствия непогоды и аварий на электросетях" . За май специалисты компании ликвидировали 347 аварийных ситуаций на сетях и вернули свет 302 606 клиентам", – добавили в Киевской военной администрации.

Реклама

18 мая энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова завершили ремонты оборудования и вернули свет жителям пострадавших от оккупации районов. Сейчас энергетики завершают точечные подключения возвращающихся в свои дома клиентов или отремонтировали внутридомовые сети.

Ранее мы рассказывали, что энергетики на последней неделе вернули свет трем регионам несмотря на боевые деяния. Также мы писали, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять