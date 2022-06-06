Работают по специальным инструкциям: как изменилась работа энергетиков из-за войны войны

Аварийные бригады энергетиков готовы реагировать на проблемы с электроснабжением украинских регионов

Как работааю энергетики во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Все ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети во время военного состояния переведены в аварийно-восстановительный режим работы и готовы оперативно возвращать свет во время отключения.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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"В случае повреждений из-за боевых действий работники также имеют специальные инструкции по работе в кризисных ситуациях и обеспечены всем необходимым для возобновления работы оборудования", – сообщили местные власти.

В мае энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети вернули свет 300 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за боевых действий и аварийной ситуации в электросетях.

"С начала войны энергетики ДТЭК Киевские региональные электросети не останавливают работы для поддержания стабильной работы электросетей. Но продолжают поддерживать надежность и качество электроснабжения жителей и предприятий Киевской области. Энергетикам приходилось ликвидировать не только последствия боевых действий в области, но и последствия непогоды и аварий на электросетях" . За май специалисты компании ликвидировали 347 аварийных ситуаций на сетях и вернули свет 302 606 клиентам", – добавили в Киевской военной администрации.

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18 мая энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова завершили ремонты оборудования и вернули свет жителям пострадавших от оккупации районов. Сейчас энергетики завершают точечные подключения возвращающихся в свои дома клиентов или отремонтировали внутридомовые сети.

Ранее мы рассказывали, что энергетики на последней неделе вернули свет трем регионам несмотря на боевые деяния. Также мы писали, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Киевской областях.