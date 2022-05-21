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Разорвать все связи с РФ: Германия постепенно отказывается от кровавого газа

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 14:42
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Лидеры Германии и Катара подписали газовое соглашение, которое поможет первой избавиться зависимости от агрессора
По словам Шольца, соглашение "открывает множество возможностей для успешного сотрудничества"
По словам Шольца, соглашение "открывает множество возможностей для успешного сотрудничества" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Германия с целью диверсифицировать свои поставки природного газа и последующего отказа от использования российского топлива, подписала с Катаром соглашение об углублении своего сотрудничества в области энергетики.

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердил, что Доха планирует начать поставки СПГ в Германию в 2024 году , и назвал Европу "интересным" газовым рынком.

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