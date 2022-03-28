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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ремонтируют несмотря на войну: энергетики снова снабдили светом сотни тысяч семей

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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28 марта, 15:27
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Аварийные бригады больше месяца работают в Киеве, Киевской и Донецкой областях и ремонтируют высоковольные линии
Жители нескольких областей снова снабжены электроэнергией
Жители нескольких областей снова снабжены электроэнергией / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение прошлой недели ремонтные бригады возобновили подачу электроэнергии в 220 тысяч домохозяйств.

Как сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время всеукраинского телемарафона, после обстрелов российских оккупантов были обесточены 225 населенных пунктов.

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Энергетики вернули свет к 60 тысячам семей в Киевской области, 77 тысячам семей в Донецкой области еще 86 тысячам потребителей в Киеве и окрестностях.

По словам Сахарука, компания ДТЭК планирует усилить мощность присоединений к больницам и другим объектам критической инфраструктуры в областях, где нет боев. Резервы нужны для оперативного снабжения светом в чрезвычайных ситуациях.

Дмитрий Сахарук рассказал о деятельности аварийных бригад ДТЭК во время войны: видео

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Ситуация с электросетями

Враг без перерыва обстреливает украинскую столицу, в результате чего постоянно страдают высоковольтные линии. В частности, 28 марта из-за боевых действий без света осталась часть жителей правого берега. Энергетики оперативно применяют резервное питание и осуществляют ремонты.

С начала войны аварийные бригады работают ежедневно без перерыва. Они ремонтируют объекты под обстрелами. В связи с этим, наладили сотрудничество с Вооруженными Силами Украины и территориальной обороной.

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Раньше мы рассказывали, что в работе энергетикам помогают терминалы спутникового интернета Starlink. Компания Илона Маска передала в Украину несколько партий, которые уже распределили по областям. В то же время украинскую энергосистему успешно подключили к европейской ENTSO-E.

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British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

Цитата на segodnya.ua
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