РФ "душит" Германию газом: как отреагировали немцы на шантаж Кремля

Рассказываем, как в Германии экономят энергоресурсы на фоне снижающихся поставок газа из России

В Германии снижается потребление газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Германии на 14,4% сократилось потребление газа в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это происходит на фоне сокращения "Газпромом" поставок голубого топлива в Германию.

Об этом пишет издание Spiegel.

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"Спад в мае был особенно очевиден: потребление упало более чем на треть по сравнению с маем 2021 года. Призывы к экономии энергии и личная мотивация играют основную роль", — говорится в сообщении.

По данным журналистов, немцы стараются экономить на подогреве воды для душа, отоплении и приготовлении пищи.

Основной мотив экономии – высокие цены на газ и просьба властей сократить потребление из-за сокращения поставок газа из РФ.

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При этом отмечается, что даже с поправкой на теплую погоду снижение потребления газа за пять месяцев 2022 года по сравнению с январем-маем 2021 года все равно составило почти 6,5%.

Режим тревоги в Германии

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Габек 25 июня 2022 года объявил о введении в Германии второго уровня аварийного плана.

Первый этап аварийного плана, или так называемый режим тревоги, ввели в Германии еще в конце марта. Его планировали задействовать на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. А сейчас, по словам Габека, поставки из России голубого топлива постоянно сокращаются, а цены на него все еще очень высоки.

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"Мы находимся в состоянии газового кризиса. Теперь газ – это дефицитный товар. Цены уже сегодня высокие, и нам следует приготовиться к их дальнейшему повышению", – подчеркнул Габек.

Ранее мы рассказывали, какие испытания ждут ФРГ, если поставки российского газа останутся на таком же низком уровне, как сейчас. Также мы писали о том, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу.