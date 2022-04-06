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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

РФ разрушит свою газовую империю: как война ускорит переход на зеленую энергетику

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 10:26
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Рассказываем, как война, развязанная Россией, сыграет злую шутку с ее энергоносителями
Как Россия вырыла яму своим энергоресурсам
Как Россия вырыла яму своим энергоресурсам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бойкот российских энергоресурсов из-за кровопролитной войны против украинцев побуждает людей перейти на альтернативные источники энергии и может стать возможностью для планеты.

Об этом сообщает сайт EURACTIV.

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Издание отмечает, что различные международные кризисы, как ни странно, имели положительные "побочные эффекты" для планеты. Например, пандемия коронавируса помогла глобально сократить выбросы парниковых газов.

Нынешняя ситуация может отучить Европу от российской энергетики и ускорить так называемый "зеленый переход".

Сейчас ЕС находится в большой зависимости от российских ресурсов, только за 2020 год Евросоюз получил 43,6% своих поставок газа и 48,4% нефти от страны-агрессора. Это усложняет возможность ввести немедленное эмбарго.

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По словам профессора Тьерри Брато из Science-Po Paris, эмбарго пока вводить не будут, поскольку компании обязаны выполнить подписанные ранее контракты, а новые соглашения с другими поставщиками – не заключены.

"Пора преодолеть нашу уязвимость и быстро стать более независимыми в выборе энергии. Давайте перейдем к возобновляемым источникам энергии с молниеносной скоростью", – сказал глава ЕС по вопросам климата и руководитель работы Комиссии над Зеленым соглашением Франс Тиммерманс.

По словам экспертов, единственное, что люди могут сделать, это уменьшить свой термостат на один градус.

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Продажа зеленой энергии

29 марта впервые с начала полномасштабной войны Украина возобновила продажу зеленой электроэнергии сразу на двух аукционах.

По данным предприятия "Гарантированный покупатель", несмотря на переизбыток ресурса на рынке, к украинской зеленой энергии был проявлен большой интерес.

Украина смогла реализовать 95% выставленной на продажу "чистой" электроэнергии.

"Сегодня" также писали, что ученые создали катер для погони, работающий на зеленом водороде, и рассказывали, зачем на объектах ГТС в Украине срочно устанавливают солнечные панели.

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