РФ теряет важного союзника: кто отказывается от покупки российской нефти

В Министерстве экономики Германии отмечают, что доля России в потреблении нефти в стране за последние месяцы уже снизилась с 35% до 12%

Российская нефть не нужна Германии

Германия планирует отказаться от импорта российской нефти при любом решении ЕС, даже если Союз не сможет договориться о введении эмбарго в масштабах всего сообщества.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Германия будет пытаться нарастить импорт альтернативной нефти для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода, который в значительной степени зависит от российского сырья через трубопровод "Дружба" и управляется ПАО "Роснефть", которое контролирует Кремль.

Власти страны уже выяснили, что можно использовать старый трубопровод, соединяющий города Росток и Шведт, но его относительно небольшой размер означает, что сейчас он может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ.

Также Германия сейчас активно занимается подписанием соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей.

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Эмбарго на российскую нефть

В мае Европарламент представил детали шестого пакета санкций против РФ в ответ за войну в Украине. Как объяснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа в первую очередь введет ограничения против российских военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе.

"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", – заявила она.

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка – крупнейшего банка РФ, который владеет 37% банковского сектора, и еще двух меньших российских банков. Они будут отключены от системы SWIFT. А также – ограничения на деятельность российских государственных вещателей в ЕС.

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Еще Европа планирует полностью запретить импорт всей российской нефти – морской и трубопроводной, сырой и очищенной. Против этого активно выступает Венгрия, которая сильно зависит от российских энергоресурсов.

Ранее мы рассказывали, что шестой пакет санкций, который ЕС примет в ближайшее время, предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

Также мы писали, как эмбарго на ввоз нефти из РФ скажется на экономике Европейского Союза.