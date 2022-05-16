Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🏆 Победа на Евровидении ⚔ Донбасс в огне ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

РФ теряет важного союзника: кто отказывается от покупки российской нефти

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 мая, 11:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Министерстве экономики Германии отмечают, что доля России в потреблении нефти в стране за последние месяцы уже снизилась с 35% до 12%
Российская нефть не нужна Германии
Российская нефть не нужна Германии

Германия планирует отказаться от импорта российской нефти при любом решении ЕС, даже если Союз не сможет договориться о введении эмбарго в масштабах всего сообщества.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Реклама

Германия будет пытаться нарастить импорт альтернативной нефти для ключевого восточногерманского нефтеперерабатывающего завода, который в значительной степени зависит от российского сырья через трубопровод "Дружба" и управляется ПАО "Роснефть", которое контролирует Кремль.

Власти страны уже выяснили, что можно использовать старый трубопровод, соединяющий города Росток и Шведт, но его относительно небольшой размер означает, что сейчас он может покрыть только около 60% полной мощности НПЗ.

Также Германия сейчас активно занимается подписанием соглашений с альтернативными поставщиками энергоносителей.

Реклама

Эмбарго на российскую нефть

В мае Европарламент представил детали шестого пакета санкций против РФ в ответ за войну в Украине. Как объяснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Европа в первую очередь введет ограничения против российских военных и чиновников, совершивших военные преступления в Буче и Мариуполе.

"Это посылает еще один важный сигнал всем преступникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вы не избежите этого", – заявила она.

Среди важных шагов – "десвифтизация" Сбербанка – крупнейшего банка РФ, который владеет 37% банковского сектора, и еще двух меньших российских банков. Они будут отключены от системы SWIFT. А также – ограничения на деятельность российских государственных вещателей в ЕС.

Реклама

Еще Европа планирует полностью запретить импорт всей российской нефти – морской и трубопроводной, сырой и очищенной. Против этого активно выступает Венгрия, которая сильно зависит от российских энергоресурсов.

Ранее мы рассказывали, что шестой пакет санкций, который ЕС примет в ближайшее время, предусматривает предоставление Венгрии и Словакии срока до конца 2024 года для отказа от российской нефти, а это на два года больше, чем в остальных странах ЕС. Но Венгрия заявила, что ей нужно еще больше времени, чтобы снизить зависимость от российской нефти.

Также мы писали, как эмбарго на ввоз нефти из РФ скажется на экономике Европейского Союза.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять