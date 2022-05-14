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Россия боится зависимости: сможет ли "Газпром" остановить транзит газа через Украину

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 мая, 11:58
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Рассказываем, грозит ли Европе остановка транзита газа со стороны Украины из-за действий Российской Федерации
Несмотря на действия "Газпрома", Украина поставляет газ в полных объемах
Несмотря на действия "Газпрома", Украина поставляет газ в полных объемах / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за действий российского агрессора и оккупации на некоторых пунктах пропуска транзит газа упал до нуля. Однако даже такая ситуация не может лишить Европу голубого топлива.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова.

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"Газпром" "прикручивает" транзит

Как мы рассказывали ранее, 11 мая транзит российского газа через Украину в пункте пропуска "Сохрановка" в Луганской области упал до нуля. Случилось это потому, что российские военные захватили станцию. Именно через этот пункт в Европу поступает треть поставляемого из РФ газа.

Белькова отметила, что, несмотря на сложные отношения с РФ, украинский оператор ГТС пытался до конца исполнять обязанности перед европейскими покупателями. На станциях сотрудники ОГТСУ работали под давлением и готовы были делать это и дальше, чтобы не срывать договоренностей.

"Мы настроили работу так, что даже несмотря на присутствие оккупантов, если бы они не начали вмешиваться в процесс транзита, мы бы продолжали выполнять свою миссию с высоко поднятой головой. Мы никоим образом не пытались сорвать какие-либо политические договоренности. Мы наоборот способствовали тому, чтобы выполнить свою миссию как в отношении собственных потребителей, так и потребителей в Европе", – отметила Белькова.

И несмотря на остановку транзита через ГИС "Сохрановку", Украина все еще может поставлять такие же объемы голубого топлива и даже настаивает на их увеличении.

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ОГТСУ имеет достаточно мощностей, в том числе даже без изменений в текущий транзитный договор ГВС "Суджа" может принять 77,2 млн куб. м газа в сутки.

В общей сложности техническая способность этого пункта пропуска составляет 244 млн куб. м газа в сутки, а это значит, что Украина может доставлять полные объемы газа, предусмотренные контрактами.

В ОГТСУ отмечают, что наше государство может увеличивать объемы транзита в ЕС через все свои мощности даже в ситуации, когда "Газпром" это блокирует. И делает он это потому, что опасается зависимости от Украины.

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"Ситуация с "Сохрановкой" еще раз подтверждает необходимость максимально загрузить украинскую ГТС через пункты, где мы контролируем ситуацию, с целью усилить зависимость России от украинского маршрута. Мы призываем Германию для скорейшего рассмотрения вопроса об ограничении работы "Северного потока-1" с учетом давления, которое оказывает Россия на Польшу и Болгарию", – заявила Белькова.

Стоимость газа в Европе резко взлетела

После того как транзит российского газа по оккупированной территории Украины остановился, цены на газ в Европе резко выросли.

Так, по сравнению с предыдущим днем, стоимость майского фьючерса на TTF 11 мая выросла на 4% до 1120 долларов за 1 тыс. кубометров.

Украина может подать в суд

"Сегодня" уже рассказывали, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что на оккупированных территориях начали воровать газ из украинской ГТС. Поэтому снабжать его прежним маршрутом невозможно.

Если же Россия откажется хранить объемы поставок через подконтрольные Украине территории, то наша страна обратится в суд, ведь согласно транзитному контракту там есть пункт "качай или плати".

"Помнится, что в 2019 году мы с Миллером подписали транзитный контракт с положением "качай или плати". Поэтому подавать ли газ для транзита – это право "Газпрома" решать. А платить, даже если не подаешь газ – это долг по контракту. Если не будет оплаты, это выглядит так, что должен быть новый арбитраж. "Можем повторить?" – написал Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Ранее писали, что Венгрия назвала сумму, за которую готова согласиться на нефтяное эмбарго против РФ. Читайте за сколько страна могла бы "продать" согласие на эмбарго.

"Сегодня" также рассказывали, как Индия пошла на шантаж России и манипулирует ценами на нефть агрессора.

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