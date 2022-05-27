Россия "по тихому" переправляла морем чужую нефть: что случилось с грузом

США изъяли из российского танкера груз с нефтью у греческого острова Эвия в Эгейском море. 100 тысяч тонн черного золота конфисковали из-за санкций.
Об этом сообщает издание AP.
Отмечается, что танкер Lana под российским флагом перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС.
Раньше танкер назывался Pegas, затем его сменили на Lana. На судне был экипаж из 19 граждан РФ.
Нефть из танкера перегружают в емкости в порту Каристос на острове Эвия в Эгейском море.
Иран спасает Россию от санкций
РФ и Иран договорились о бартерную торговлю, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.
Согласно соглашению, Иран будет импортировать российскую сталь в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.
Увеличение двусторонней торговли Иран и Россия стремятся компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.
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