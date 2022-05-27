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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Россия "по тихому" переправляла морем чужую нефть: что случилось с грузом

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 15:21
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После судебного решения нефть с танкера перегружается в емкости порта Каристос
100 тысяч тонн нефти конфисковали в Греции
100 тысяч тонн нефти конфисковали в Греции / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

США изъяли из российского танкера груз с нефтью у греческого острова Эвия в Эгейском море. 100 тысяч тонн черного золота конфисковали из-за санкций.

Об этом сообщает издание AP.

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Отмечается, что танкер Lana под российским флагом перевозил более 100 тыс. тонн иранской нефти, чем нарушил введенные против Ирана санкции США и ЕС.

Раньше танкер назывался Pegas, затем его сменили на Lana. На судне был экипаж из 19 граждан РФ.

Нефть из танкера перегружают в емкости в порту Каристос на острове Эвия в Эгейском море.

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Иран спасает Россию от санкций

РФ и Иран договорились о бартерную торговлю, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Согласно соглашению, Иран будет импортировать российскую сталь в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.

Увеличение двусторонней торговли Иран и Россия стремятся компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.

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"Сегодня" уже рассказывали, как возможный дефот РФ повлияет на мировую экономику, и писали, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по поводу открытия коридора через Босфор для экспорта зерна из нашей страны.

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